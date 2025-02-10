https://sarabic.ae/20250210/دولة-عربية-تنضم-رسميا-إلى-منتجي-الغاز-المسال-العالميين---1097642449.html
دولة عربية تنضم رسميا إلى منتجي الغاز المسال العالميين
دولة عربية تنضم رسميا إلى منتجي الغاز المسال العالميين
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، اليوم الاثنين، عن انضمام إحدى الدول العربية رسميا لقائمة منتجي الغاز المسال العالميين. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T14:16+0000
2025-02-10T14:16+0000
2025-02-10T14:16+0000
اقتصاد
العالم العربي
موريتانيا
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وذكر التقرير الجديد أن موريتانيا انضمت إلى قائمة منتجي الغاز المسال العالميين، في خطوة تبشّر بتلبية احتياجات الطاقة المحلية والعالمية.ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أعلنت إحدى الشركات المطورة لمشروع تورتو أحميم الكبير (GTA) بدء إنتاج أول غاز مسال من المشروع، باحتياطيات 15 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.ومن المتوقع تصدير أول شحنة غاز مسال من المشروع الأكبر في حافظة أعمال "بي بي" (الشركة البريطانية المشغلة لحقل تورتو أحميم الكبير) خلال الربع الأول من العام الجاري (2025)، بما يتماشى مع توقعات سابقة.ومن المتوقع إنتاج 2.3 مليون طن من الغاز المسال سنويًا من المرحلة الأولى من المشروع الذي يحتضن خزانين للغاز الطبيعي، باحتياطيات قدرها 15 تريليون قدم مكعّبة، بما يكفي للإنتاج على مدار 30 عامًا وأكثر.ويعد مشروع تورتو أحميم أحد أعمق المشروعات البحرية في أفريقيا وأكثرها تعقيدًا، حيث يوجد الغاز الطبيعي على عمق يصل إلى 2850 مترًا تحت سطح البحر.يذكر أن شركة النفط البريطانية "بي بي" هي مشغل حقل تورتو أحميم الكبير بحصة 56% من الأسهم، إلى جانب شركة "كوزموس إنرجي" بنسبة 27%، وشركة النفط الوطنية السنغالية "بتروسين" %10، والشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) %7.عطل مفاجئ... حقل غاز عربي يتوقف عن استخراج 55 تريليون قدم مكعبةحفر 11 بئرا جديدة في دولة عربية والاستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار
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https://sarabic.ae/20250208/مؤسسة-النفط-الليبية-عطل-مفاجئ-يشل-مجمع-مليتة-للغاز-ويوقف-إنتاج-حقل-بحر-السلام-1097577714.html
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اقتصاد, العالم العربي, موريتانيا
اقتصاد, العالم العربي, موريتانيا
دولة عربية تنضم رسميا إلى منتجي الغاز المسال العالميين
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، اليوم الاثنين، عن انضمام إحدى الدول العربية رسميا لقائمة منتجي الغاز المسال العالميين.
وذكر التقرير الجديد أن موريتانيا انضمت إلى قائمة منتجي الغاز المسال العالميين، في خطوة تبشّر بتلبية احتياجات الطاقة المحلية والعالمية.
ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أعلنت إحدى الشركات المطورة لمشروع تورتو أحميم الكبير (GTA) بدء إنتاج أول غاز مسال من المشروع، باحتياطيات 15 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
يأتي ذلك بعد ضخ أول غاز طبيعي إلى كل من وحدة التخزين والتفريغ العائمة وسفينة الغاز المسال "جيمي" التي تملكها وتشغلها شركة "غولار إل إن جي" (Golar LNG).
ومن المتوقع تصدير أول شحنة غاز مسال من المشروع الأكبر في حافظة أعمال "بي بي" (الشركة البريطانية المشغلة لحقل تورتو أحميم الكبير) خلال الربع الأول من العام الجاري (2025)، بما يتماشى مع توقعات سابقة.
وأعلنت شركة "كوزموس إنرجي" الأمريكية بدء إنتاج الغاز المسال من مشروع تورتو أحميم الكبير قبالة سواحل موريتانيا والسنغال.
ومن المتوقع إنتاج 2.3 مليون طن من الغاز المسال سنويًا من المرحلة الأولى من المشروع الذي يحتضن خزانين للغاز الطبيعي،
باحتياطيات قدرها 15 تريليون قدم مكعّبة، بما يكفي للإنتاج على مدار 30 عامًا وأكثر.
ويعد مشروع تورتو أحميم أحد أعمق المشروعات البحرية في أفريقيا وأكثرها تعقيدًا، حيث يوجد الغاز الطبيعي
على عمق يصل إلى 2850 مترًا تحت سطح البحر.
يذكر أن شركة النفط البريطانية "بي بي" هي مشغل حقل تورتو أحميم الكبير بحصة 56% من الأسهم، إلى جانب شركة "كوزموس إنرجي" بنسبة 27%، وشركة النفط الوطنية السنغالية "بتروسين" %10، والشركة الموريتانية
للمحروقات (SMH) %7.