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https://sarabic.ae/20250205/المغرب-وموريتانيا-يوقعان-اتفاقية-لتنفيذ-الربط-الكهربائي-بين-البلدين-1097502433.html
المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين
المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين
سبوتنيك عربي
وقّع المغرب وموريتانيا، اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي والاستفادة من شبكات الكهرباء واستغلال موارد الطاقات المتجددة في البلدين. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T12:52+0000
2025-02-05T12:52+0000
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وأفادت وسائل إعالام مغربية بأن "المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء طارق همان، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء سالم محمد العابد، وقّعا الاتفاقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.ويأتي مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب، في إطار المبادرة المغربية الأطلسية الرامية إلى تعزيز العلاقات الأفريقية (جنوب - جنوب).وتعد خطوة لتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين وتحسين أدائها وفتح آفاق للتبادل الطاقي بين البلدين وبين أوروبا وغرب أفريقيا في إطار تجمع الطاقة لغرب أفريقيا.كما يمكن من خلال المشروع الاستفادة من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء في المغرب وموريتانيا في إطار السعي لتحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقات المتجددة التي يزخر بها كلا البلدين، وفقا للإعلام المغربي.ووقّع المغرب وموريتانيا، الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين.وذكرت صحيفة هسبريس، أن مذكرة التفاهم الثنائية وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد.واعتبرت الصحيفة تلك المذكرة بمثابة خطوة محورية لتسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، على أن تشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، مع العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين.ويتضمن التعاون المغربي المورتياني تبادل الخبرات والتقنيات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، مع تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة، فضلا عن الإسهام في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها.ويشار إلى أن القرب الجغرافي بين موريتانيا والمغرب يسمح لهما بربط كهربائي قوي ومباشر، بهدف استغلال الإمكانات الطاقية القوية لديهما، خاصة المصادر المتجددة في المغرب، وذلك ضمن خطط المملكة المغربية لأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، والربط الكهربائي بعدد من الدول في مختلف القارات.وفي السياق نفسه، نقلت المنصة عن مصادر - لم تسمها - أن نواكشوط جمّدت خطة إنشاء خط أنابيب غاز يربطها بالجزائر، بعد اتفاق مبدئي بين البلدين قبل عامين ونصف العام.وذكرت أن "المشروع لم يشهد أيّ تقدّم من الجانبين، منذ 8 يونيو/حزيران عام 2022، عندما زار وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب موريتانيا"، منوهة إلى أن الوزير خلال زيارته كشف دراسة مبدئية لمشروع خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى موريتانيا، تمهيدا لتصديره إلى أوروبا.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الملكي بالدار البيضاء.وذكرت صحيفة هسبريس، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الموريتانية تطورات إيجابية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية استغلال الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بينهما.وأكدت أن هناك آمال ستتحول بتتويج استثمارات مشتركة بين الدولتين خاصة في منطقة الأقاليم الجنوبية، من أجل جعلها منصة لوجستية تربط المحيط الأطلسيفي أفريقيا عبر موريتانيا.
https://sarabic.ae/20250124/موريتانيا-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-المغرب-في-قطاعي-الكهرباء-والطاقات-المتجددة-1097112421.html
https://sarabic.ae/20240702/العلاقات-بين-المغرب-وموريتانيا-ما-السيناريوهات-المرتقبة-بعد-هدوء-التوترات-1090390270.html
https://sarabic.ae/20240423/غاب-عنها-المغرب-وموريتانيا-هل-تقفل-القمة-التونسية-الجزائرية-الليبية-قوس-الاتحاد-المغاربي؟-1088210742.html
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موريتانيا, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
موريتانيا, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين

12:52 GMT 05.02.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho
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وقّع المغرب وموريتانيا، اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي والاستفادة من شبكات الكهرباء واستغلال موارد الطاقات المتجددة في البلدين.
وأفادت وسائل إعالام مغربية بأن "المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء طارق همان، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء سالم محمد العابد، وقّعا الاتفاقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويأتي مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب، في إطار المبادرة المغربية الأطلسية الرامية إلى تعزيز العلاقات الأفريقية (جنوب - جنوب).
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع المغرب في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة
24 يناير, 11:30 GMT
وتعد خطوة لتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين وتحسين أدائها وفتح آفاق للتبادل الطاقي بين البلدين وبين أوروبا وغرب أفريقيا في إطار تجمع الطاقة لغرب أفريقيا.
كما يمكن من خلال المشروع الاستفادة من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء في المغرب وموريتانيا في إطار السعي لتحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقات المتجددة التي يزخر بها كلا البلدين، وفقا للإعلام المغربي.
ووقّع المغرب وموريتانيا، الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين.
وذكرت صحيفة هسبريس، أن مذكرة التفاهم الثنائية وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد.
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
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2 يوليو 2024, 13:32 GMT
واعتبرت الصحيفة تلك المذكرة بمثابة خطوة محورية لتسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، على أن تشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، مع العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين.
ويتضمن التعاون المغربي المورتياني تبادل الخبرات والتقنيات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، مع تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة، فضلا عن الإسهام في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها.
ويشار إلى أن القرب الجغرافي بين موريتانيا والمغرب يسمح لهما بربط كهربائي قوي ومباشر، بهدف استغلال الإمكانات الطاقية القوية لديهما، خاصة المصادر المتجددة في المغرب، وذلك ضمن خطط المملكة المغربية لأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، والربط الكهربائي بعدد من الدول في مختلف القارات.
وفي السياق نفسه، نقلت المنصة عن مصادر - لم تسمها - أن نواكشوط جمّدت خطة إنشاء خط أنابيب غاز يربطها بالجزائر، بعد اتفاق مبدئي بين البلدين قبل عامين ونصف العام.
طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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23 أبريل 2024, 09:54 GMT
وذكرت أن "المشروع لم يشهد أيّ تقدّم من الجانبين، منذ 8 يونيو/حزيران عام 2022، عندما زار وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب موريتانيا"، منوهة إلى أن الوزير خلال زيارته كشف دراسة مبدئية لمشروع خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى موريتانيا، تمهيدا لتصديره إلى أوروبا.
ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وذكرت صحيفة هسبريس، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الموريتانية تطورات إيجابية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية استغلال الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بينهما.
وأكدت أن هناك آمال ستتحول بتتويج استثمارات مشتركة بين الدولتين خاصة في منطقة الأقاليم الجنوبية، من أجل جعلها منصة لوجستية تربط المحيط الأطلسيفي أفريقيا عبر موريتانيا.
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