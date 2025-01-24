https://sarabic.ae/20250124/موريتانيا-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-المغرب-في-قطاعي-الكهرباء-والطاقات-المتجددة-1097112421.html

موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع المغرب في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة

موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع المغرب في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة

سبوتنيك عربي

وقّع المغرب وموريتانيا، أمس الخميس، على مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T11:30+0000

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2025-01-24T11:30+0000

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وذكرت صحيفة هسبريس، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم الثنائية وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد.واعتبرت الصحيفة تلك المذكرة بمثابة خطوة محورية لتسريع التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، على أن تشمل تنفيذ مشاريع لتزويد القرى بالكهرباء، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة، مع العمل على توحيد الأنظمة الكهربائية القياسية بين البلدين.ويتضمن التعاون المغربي المورتياني تبادل الخبرات والتقنيات في مجال إدارة الشبكات والسلامة الكهربائية، مع تعزيز الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة، فضلا عن الإسهام في تحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادرها.ويشار إلى أن القرب الجغرافي بين موريتانيا والمغرب يسمح لهما بربط كهربائي قوي ومباشر، بهدف استغلال الإمكانات الطاقية القوية لديهما، خاصة المصادر المتجددة في المغرب، وذلك ضمن خطط المملكة المغربية لأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، والربط الكهربائي بعدد من الدول في مختلف القارات.وفي السياق نفسه، نقلت المنصة عن مصادر - لم تسمها - أن نواكشوط جمّدت خطة إنشاء خط أنابيب غاز يربطها بالجزائر، بعد اتفاق مبدئي بين البلدين قبل عامين ونصف العام.وذكرت أن "المشروع لم يشهد أيّ تقدّم من الجانبين، منذ 8 يونيو/حزيران عام 2022، عندما زار وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب موريتانيا"، منوهة إلى أن الوزير خلال زيارته كشف دراسة مبدئية لمشروع خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى موريتانيا، تمهيدا لتصديره إلى أوروبا.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الملكي بالدار البيضاء.وذكرت صحيفة هسبريس، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الموريتانية تطورات إيجابية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية استغلال الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بينهما.وأكدت أن هناك آمال ستتحول بتتويج استثمارات مشتركة بين الدولتين خاصة في منطقة الأقاليم الجنوبية، من أجل جعلها منصة لوجستية تربط المحيط الأطلسي بأفريقيا عبر موريتانيا.

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https://sarabic.ae/20220311/المغرب-وموريتانيا-يوقعان-13-اتفاقية-لتعزيز-العلاقات-1059770341.html

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