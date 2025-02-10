https://sarabic.ae/20250210/دولة-عربية-توضح-مصير-3-مشاريع-طاقة-مع-إيران-بعد-تهديدات-ترامب-1097631952.html
دولة عربية توضح مصير 3 مشاريع طاقة مع إيران بعد تهديدات ترامب
دولة عربية توضح مصير 3 مشاريع طاقة مع إيران بعد تهديدات ترامب
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية، اليوم الإثنين، عن مصير 3 مشروعات طاقة تربطها بإيران، مع تصاعد حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه طهران. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T09:23+0000
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وكان ترامب ألغى الإعفاء الممنوح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن عقوبات جديدة، تستهدف تقليص إيرادات الخزانة الإيرانية.وأفاد مصدر بوزارة الكهرباء العراقية، في تصريحات لمنصة "الطاقة"، أن "العراق لم يتلق تبليغا رسميا حتى الآن بقرار ترامب حول إلغاء الإعفاء الممنوح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران".الربط الكهربائي بين إيران والعراققال المصدر الوزارة العراقي، أنه "فيما يخص مشروع الربط الكهربائي بين العراق وإيران، فقد انخفضت الإمدادات الأسبوع الماضي إلى 700 ميغاواط يوميا، بعد أن كانت 1000 ميغاواط".فيما توقع مصدر عراقي آخر لمنصة "الطاقة"، بأن يكون هذا المشروع "هو الأول الذي يستهدفه ترامب".الغاز التركمانستاني للعراقأكد المصدر الوزاري العراقي في تصريحات لمنصة "الطاقة"، أن مشروع استيراد الغاز التركمانستاني عبر إيران "لا يزال قيد التنفيذ، دون أي اعتراض من أمريكا".الغاز الإيراني للعراققال المصدر الوزاري العراقي المطلع، في تصريحات لمنصة "الطاقة"، إن "العراق لم يتلقّ رسميا إشعارا بشأن القرار الأمريكي، وأن إمدادات الغاز الإيراني للعراق لا تزال آمنة بناءا على اتفاق تبادل الغاز بالنفط الخام".وتابع المصدر أن "سداد مستحقات الغاز المستورد سيكون لتركمانستان، وليس إيران، ومن ثم لا معنى لاتّهام بغداد بتمويل خزينة طهران".وكان العراق وقع اتفاقا في العام الماضي 2024 لاستيراد نحو 20 مليون متر مكعب يوميا من غاز تركمانستان، عبر خط الأنابيب الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا، خلال الشهر الجاري، بشأن إعادة فرض "الضغوط القصوى" على إيران، وأعرب عن أمله في الوقت ذاته ألا يتم استخدام هذه الضغوط كثيرا.ونقلت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض عن ترامب قوله إن "هذا [الأمر التنفيذي] حازم للغاية بشأن إيران... نأمل ألا نضطر لاستخدامه كثيرا".وأضاف ترامب "لست سعيدا بفعل ذلك".وكان ترامب اتبع سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران خلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2020، إذ عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.يشار غلى أنه وفي عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.وكان ترامب أعلن رسميا خلال ولايته الأولى، انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران في 2018، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
دولة عربية توضح مصير 3 مشاريع طاقة مع إيران بعد تهديدات ترامب
كشفت دولة عربية، اليوم الإثنين، عن مصير 3 مشروعات طاقة تربطها بإيران، مع تصاعد حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه طهران.
وكان ترامب ألغى الإعفاء الممنوح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن عقوبات جديدة، تستهدف تقليص إيرادات الخزانة الإيرانية.
وأفاد مصدر بوزارة الكهرباء العراقية، في تصريحات لمنصة
"الطاقة"، أن "العراق لم يتلق تبليغا رسميا حتى الآن بقرار ترامب حول إلغاء الإعفاء الممنوح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران".
الربط الكهربائي بين إيران والعراق
قال المصدر الوزارة العراقي، أنه "فيما يخص مشروع الربط الكهربائي بين العراق وإيران، فقد انخفضت الإمدادات الأسبوع الماضي إلى 700 ميغاواط يوميا، بعد أن كانت 1000 ميغاواط".
فيما توقع مصدر عراقي آخر لمنصة "الطاقة"، بأن يكون هذا المشروع "هو الأول الذي يستهدفه ترامب".
الغاز التركمانستاني للعراق
أكد المصدر الوزاري العراقي في تصريحات لمنصة "الطاقة"، أن مشروع استيراد الغاز التركمانستاني عبر إيران "لا يزال قيد التنفيذ، دون أي اعتراض من أمريكا".
قال المصدر الوزاري العراقي المطلع، في تصريحات لمنصة "الطاقة"، إن "العراق لم يتلقّ رسميا إشعارا بشأن القرار الأمريكي، وأن إمدادات الغاز الإيراني للعراق لا تزال آمنة بناءا على اتفاق تبادل الغاز بالنفط الخام".
وتابع المصدر أن "سداد مستحقات الغاز المستورد سيكون لتركمانستان، وليس إيران، ومن ثم لا معنى لاتّهام بغداد بتمويل خزينة طهران".
وكان العراق وقع اتفاقا في العام الماضي 2024 لاستيراد نحو 20 مليون متر مكعب يوميا من غاز تركمانستان، عبر خط الأنابيب الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا، خلال الشهر الجاري، بشأن إعادة فرض "الضغوط القصوى" على إيران، وأعرب عن أمله في الوقت ذاته ألا يتم استخدام هذه الضغوط كثيرا.
ونقلت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض عن ترامب قوله إن "هذا [الأمر التنفيذي] حازم للغاية بشأن إيران... نأمل ألا نضطر لاستخدامه كثيرا".
وأضاف ترامب "لست سعيدا بفعل ذلك".
وكان ترامب اتبع سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران خلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2020، إذ عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.
يشار غلى أنه وفي عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وكان ترامب أعلن رسميا خلال ولايته الأولى، انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران في 2018، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.