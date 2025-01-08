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https://sarabic.ae/20250108/خلال-زيارة-السوداني-لطهران-العراق-يوقع-8-مذكرات-تفاهم-مع-إيران-1096595648.html
خلال زيارة السوداني لطهران... العراق يوقع 8 مذكرات تفاهم مع إيران
خلال زيارة السوداني لطهران... العراق يوقع 8 مذكرات تفاهم مع إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر حكومية عراقية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيوقع مع إيران 8 مذكرات تفاهم في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياحية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T17:00+0000
2025-01-08T17:00+0000
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ونقلت وكالة "شفق نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن المصادر الحكومية، أن زيارة شياع السوداني والوفد المرافق له إلى إيران لم تكتف بمناقشة مستجدات ومتغيرات المنطقة، بل سيتم خلالها توقيع مذكرات تفاهم ثنائية.وأكدت المصادر أن "توقيع مذكرات التفاهم سيتم من قبل أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة العراقية مع نظرائهم من الجانب الإيراني".وجدد رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق من اليوم، تأكيده على احترام إرادة الشعب السوري ودعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه، فيما أكد حرص بغداد على إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية.وجاءت تصريحات السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال فيه إن "زيارة طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاجتماع مع بزشكيان، بحث هذا الملف وعلى مستوى جميع المجالات المشتركة، وبحثنا ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة".وأفاد السوداني بأن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات على مستوى الوزراء بين الجانبين من أجل مناقشة تعزيز العلاقات المشتركة بين العراق وإيران"، مشيرا إلى متابعة المشاريع المشتركة مع إيران خصوصا في قطاعي السكك والسكن.وناقش السوداني في زيارته لطهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، مع التأكيد على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، ودعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
https://sarabic.ae/20250108/بزشكيان-والسوداني-لدينا-هواجس-مشتركة-بشأن-التطورات-في-سوريا-1096582249.html
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العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

خلال زيارة السوداني لطهران... العراق يوقع 8 مذكرات تفاهم مع إيران

17:00 GMT 08.01.2025
© AP Photo / Ahmed Jalilالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Ahmed Jalil
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ذكرت مصادر حكومية عراقية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيوقع مع إيران 8 مذكرات تفاهم في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياحية.
ونقلت وكالة "شفق نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن المصادر الحكومية، أن زيارة شياع السوداني والوفد المرافق له إلى إيران لم تكتف بمناقشة مستجدات ومتغيرات المنطقة، بل سيتم خلالها توقيع مذكرات تفاهم ثنائية.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
بزشكيان والسوداني: لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا
09:41 GMT
وأكدت المصادر أن "توقيع مذكرات التفاهم سيتم من قبل أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة العراقية مع نظرائهم من الجانب الإيراني".
وجدد رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق من اليوم، تأكيده على احترام إرادة الشعب السوري ودعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه، فيما أكد حرص بغداد على إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية.
وجاءت تصريحات السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال فيه إن "زيارة طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاجتماع مع بزشكيان، بحث هذا الملف وعلى مستوى جميع المجالات المشتركة، وبحثنا ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة".
وأفاد السوداني بأن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات على مستوى الوزراء بين الجانبين من أجل مناقشة تعزيز العلاقات المشتركة بين العراق وإيران"، مشيرا إلى متابعة المشاريع المشتركة مع إيران خصوصا في قطاعي السكك والسكن.
وناقش السوداني في زيارته لطهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، مع التأكيد على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، ودعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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