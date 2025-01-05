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السوداني يؤكد جاهزية القوات العراقية لحماية البلاد من أي اعتداء محتمل
السوداني يؤكد جاهزية القوات العراقية لحماية البلاد من أي اعتداء محتمل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جاهزية القوات العسكرية والأمنية في البلاد للتصدي لأي اعتداء محتمل على العراق، مشددًا على التزام حكومته بحماية... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T12:05+0000
2025-01-05T12:05+0000
العراق
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وحسب وكالة "شفق"، جاء ذلك في كلمة ألقاها السوداني، اليوم الأحد، خلال الحفل التأبيني الذي أُقيم في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في يناير/كانون الثاني 2020.وقال السوداني: "نجحنا في تجنيب العراق الانزلاق إلى الحرب أو أن يكون جزءًا من الحزام الناري الذي كان يهدد المنطقة".وأضاف أن حكومته تعمل على حماية الأمن الوطني العراقي في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.وكان السوداني قد صرح أمس السبت، بأن هناك محاولات لربط التغيير السياسي في سوريا بمشاريع تغيير النظام السياسي في العراق، موضحًا أن هذه المحاولات "غير قابلة للنقاش".وأكد أن العراق ينأى بنفسه عن الانحياز لأي طرف في الأزمة السورية، داعيًا إلى تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره دون تدخل خارجي.وأوضح أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية.يأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، في ظل دعوات تدعو إلى التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع.
https://sarabic.ae/20250104/شياع-السوداني-هناك-من-حاول-ربط-أحداث-سوريا-بالحديث-عن-تغيير-النظام-السياسي-في-العراق-1096465930.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

السوداني يؤكد جاهزية القوات العراقية لحماية البلاد من أي اعتداء محتمل

12:05 GMT 05.01.2025
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، جاهزية القوات العسكرية والأمنية في البلاد للتصدي لأي اعتداء محتمل على العراق، مشددًا على التزام حكومته بحماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار.
وحسب وكالة "شفق"، جاء ذلك في كلمة ألقاها السوداني، اليوم الأحد، خلال الحفل التأبيني الذي أُقيم في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في يناير/كانون الثاني 2020.
وقال السوداني: "نجحنا في تجنيب العراق الانزلاق إلى الحرب أو أن يكون جزءًا من الحزام الناري الذي كان يهدد المنطقة".
وأضاف أن حكومته تعمل على حماية الأمن الوطني العراقي في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
شياع السوداني: هناك من حاول ربط أحداث سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق
أمس, 09:32 GMT
وكان السوداني قد صرح أمس السبت، بأن هناك محاولات لربط التغيير السياسي في سوريا بمشاريع تغيير النظام السياسي في العراق، موضحًا أن هذه المحاولات "غير قابلة للنقاش".
وأكد أن العراق ينأى بنفسه عن الانحياز لأي طرف في الأزمة السورية، داعيًا إلى تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
وأوضح أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها الانخراط في الصراعات الإقليمية.
يأتي هذا التصريح في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة، في ظل دعوات تدعو إلى التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام للجميع.
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