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بزشكيان والسوداني: لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا
بزشكيان والسوداني: لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده لديها مع العراق، هواجس بشأن التطورات في سوريا، منها الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في طهران، اليوم الأربعاء.وقال بزشكيان إن "طهران تتطلع نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتولي أهمية بالغة لتحقيق الأمن في العراق".وأضاف أنه يأمل في تنمية علاقات بلاده مع دول الجوار، لافتًا إلى أنها في طليعة أولويات سياسته الخارجية.وأكد أنه تطرق مع السوداني إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية وتعزيز الأسواق الحدودية.من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه عقد اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الإيراني، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.وأضاف أن "العراق وإيران، حريصين على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية بما يحقق مصالح الجميع".كما شدد على احترام إرادة الشعب السوري ودعم قراره في اختيار نظامه السياسي.وأوضح أن "العراق حرص على نشر التهدئة وعدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة"، مؤكدًا أنه نجح في حفظ سلامة العراق وحدوده وعدم الانزلاق في صراعات من شأنها أن تزيد من توتر المنطقة.وكان السوداني، قد التقى مع بزشكيان، بالعاصمة طهران، التي وصلها في زيارة رسمية صباح اليوم، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن السوداني وصل إلى طهران على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة إيران.
https://sarabic.ae/20250105/السوداني-يؤكد-جاهزية-القوات-العراقية-لحماية-البلاد-من-أي-اعتداء-محتمل-1096492443.html
https://sarabic.ae/20241226/الرئيس-الإيراني-لا-نخوض-صراع-ضد-أحد-1096222640.html
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العراق, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

بزشكيان والسوداني: لدينا هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا

09:41 GMT 08.01.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 08.01.2025)
© AP Photo / Ahmed Jalilالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Ahmed Jalil
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صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده لديها مع العراق، هواجس بشأن التطورات في سوريا، منها الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في طهران، اليوم الأربعاء.
وقال بزشكيان إن "طهران تتطلع نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتولي أهمية بالغة لتحقيق الأمن في العراق".
وأضاف أنه يأمل في تنمية علاقات بلاده مع دول الجوار، لافتًا إلى أنها في طليعة أولويات سياسته الخارجية.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن "طهران لديها هواجس مشتركة مع العراق، بشأن التطورات في سوريا، منها مكافحة نشاط الجماعات الإرهابية وانسحاب القوات الإسرائيلية".

وأكد أنه تطرق مع السوداني إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية وتعزيز الأسواق الحدودية.
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من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه عقد اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الإيراني، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.
وأضاف أن "العراق وإيران، حريصين على بناء علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية بما يحقق مصالح الجميع".

وأكد السوداني أن "استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة"، لافتًا إلى أن بغداد وطهران مستعدتان للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوريا.

كما شدد على احترام إرادة الشعب السوري ودعم قراره في اختيار نظامه السياسي.
وأوضح أن "العراق حرص على نشر التهدئة وعدم اتساع نطاق الحرب في المنطقة"، مؤكدًا أنه نجح في حفظ سلامة العراق وحدوده وعدم الانزلاق في صراعات من شأنها أن تزيد من توتر المنطقة.
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وكان السوداني، قد التقى مع بزشكيان، بالعاصمة طهران، التي وصلها في زيارة رسمية صباح اليوم، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن السوداني وصل إلى طهران على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة إيران.
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