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بسبب الغاز الإيراني والصيانة... إنتاج الكهرباء في دولة عربية ينخفض 13 ألف ميغاواط
بسبب الغاز الإيراني والصيانة... إنتاج الكهرباء في دولة عربية ينخفض 13 ألف ميغاواط
سبوتنيك عربي
انخفض إنتاج الكهرباء في إحدى الدول العربية بصورة كبيرة، خلال الأيام الماضية، على خلفية استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الإيراني، وخطط الصيانة المجدولة في عدد من... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T14:47+0000
2025-02-07T14:47+0000
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كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن أسباب تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، والتي عزاها إلى نقص إمدادات الغاز الإيراني، وخطط الصيانة المجدولة في عدد من المحطات، مؤكدا أن إيران وعدت بتوفير كميات الغاز مع اقتراب الصيف.وقال فاضل إن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقة الوسطى بصورة كاملة لمدة شهرين، خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، أدى إلى فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط من إنتاج الكهرباء في العراق.ويواجه قطاع الكهرباء في العراق عجزًا متوقعًا خلال فصل الصيف المقبل، قد يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وسط توقعات بزيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة.وبدأت أزمة نقص إمدادات الغاز الإيراني، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ أعلنت طهران وقتها قطع إمدادات الغاز لمدة 15 يومًا فقط، تحت دعوة أعمال صيانة، ومع انتهاء المدة لم تعد الإمدادات في ظل زيادة الطلب محليًا في إيران، ما أدى إلى فقدان المنظومة 8 آلاف ميغاواط.الجدير بالذكر أن التعاقد الأصلي بين البلدين كان ينص على تصدير 50 مليون متر مكعب غاز في الشتاء، و70 مليونًا في الصيف، لكن كالمعتاد لم تلتزم إيران، ولا توجد وسائل ضغط في يد العراق.المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي بين البلديندولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباء
https://sarabic.ae/20241223/4-بلدان-عربية-في-قائمة-الدول-الأرخص-بأسعار-الكهرباء-المنزلية-1096076858.html
https://sarabic.ae/20240819/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-الأفريقية-امتلاكا-لسعة-توليد-الكهرباء-بالفحم--1091879168.html
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اقتصاد, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

بسبب الغاز الإيراني والصيانة... إنتاج الكهرباء في دولة عربية ينخفض 13 ألف ميغاواط

14:47 GMT 07.02.2025
© Sputnik . Rex Featuresبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Rex Features
تابعنا عبر
انخفض إنتاج الكهرباء في إحدى الدول العربية بصورة كبيرة، خلال الأيام الماضية، على خلفية استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الإيراني، وخطط الصيانة المجدولة في عدد من المحطات.
كشف وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن أسباب تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، والتي عزاها إلى نقص إمدادات الغاز الإيراني، وخطط الصيانة المجدولة في عدد من المحطات، مؤكدا أن إيران وعدت بتوفير كميات الغاز مع اقتراب الصيف.
وقال فاضل إن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقة الوسطى بصورة كاملة لمدة شهرين، خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، أدى إلى فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط من إنتاج الكهرباء في العراق.
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
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وأضاف فاضل أن الوزارة لديها عدد من محطات الكهرباء في العراق تخضع للصيانة، استعدادًا لفصل الصيف المقبل، ما يؤدي إلى فقدان إضافي يبلغ 5 آلاف ميغاواط، ليصل إجمالي الفقد إلى 13 ألف ميغاواط.
ويواجه قطاع الكهرباء في العراق عجزًا متوقعًا خلال فصل الصيف المقبل، قد يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وسط توقعات بزيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة.
صورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
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19 أغسطس 2024, 07:57 GMT
وبدأت أزمة نقص إمدادات الغاز الإيراني، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ أعلنت طهران وقتها قطع إمدادات الغاز لمدة 15 يومًا فقط، تحت دعوة أعمال صيانة، ومع انتهاء المدة لم تعد الإمدادات في ظل زيادة الطلب محليًا في إيران، ما أدى إلى فقدان المنظومة 8 آلاف ميغاواط.
الجدير بالذكر أن التعاقد الأصلي بين البلدين كان ينص على تصدير 50 مليون متر مكعب غاز في الشتاء، و70 مليونًا في الصيف، لكن كالمعتاد لم تلتزم إيران، ولا توجد وسائل ضغط في يد العراق.
المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية لتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين
دولة عربية تطور ممرات مشاة مبتكرة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهرباء
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