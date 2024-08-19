https://sarabic.ae/20240819/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-الأفريقية-امتلاكا-لسعة-توليد-الكهرباء-بالفحم--1091879168.html
دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
سبوتنيك عربي
امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
2024-08-19T07:57+0000
2024-08-19T07:57+0000
2024-08-19T08:07+0000
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كشفت بيانات حديثة اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، والتي مقرها واشنطن، عن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالفحم.ووفقا لتقرير نقله موقع "الطاقة" عن وحدة أبحاث الطاقة الأمريكية، لعام 2024، جاءت معظم الكهرباء العاملة بالفحم من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بسعة بلغت 47.83 غيغاواط، في حين بلغت في منطقة شمال أفريقيا نحو 4.09 غيغاواط.وتُظهر القائمة التالية أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، لعام 2024:ويُذكر أن سعة توليد الكهرباء العاملة بالفحم في أفريقيا بلغت 51.92 غيغاواط حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن دول القارة السمراء نجحت في إلغاء مشروعات تبلغ 72.15 غيغاواط، منذ عام 2010. يُشار إلى أن سعة توليد الكهرباء بالفحم عالميًا ارتفعت العام الماضي إلى 2130 غيغاواط، وأضيف نحو 69.5 غيغاواط عالميًا، في حين جرى إيقاف تشغيل 21.1 غيغاواط من القدرة.تعاون مصري إماراتي لإنتاج الكهرباء من طاقة الريح بخليج السويسدولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, طاقة, منجم فحم, فحم, اقتصاد
منوعات, أخبار المغرب اليوم, طاقة, منجم فحم, فحم, اقتصاد
دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
07:57 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 19.08.2024)
كشف تقرير جديد قامت به وحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم، لعام 2024.
كشفت بيانات حديثة اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، والتي مقرها واشنطن، عن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالفحم.
ووفقا لتقرير نقله موقع "الطاقة"
عن وحدة أبحاث الطاقة الأمريكية، لعام 2024،
جاءت معظم الكهرباء العاملة بالفحم من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بسعة بلغت 47.83 غيغاواط، في حين بلغت في منطقة شمال أفريقيا نحو 4.09 غيغاواط.
وتُظهر القائمة التالية أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، لعام 2024:
1.جنوب أفريقيا بقدرة (44.22 غيغاواط)
3.زيمبابوي بقدرة (1.67 غيغاواط)
4.بوتسوانا بقدرة (0.732 غيغاواط)
5.زامبيا بقدرة (0.33 غيغاواط)
6.نيجيريا بقدرة (0.285 غيغاواط)
7.موريشيوس بقدرة (0.195 غيغاواط)
8.السنغال بقدرة (0.155 غيغاواط)
9.مدغشقر بقدرة (0.12 غيغاواط)
10.ناميبيا بقدرة (0.12 غيغاواط)
ويُذكر أن سعة توليد الكهرباء العاملة بالفحم في أفريقيا
بلغت 51.92 غيغاواط حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن دول القارة السمراء نجحت في إلغاء مشروعات تبلغ 72.15 غيغاواط، منذ عام 2010.
يُشار إلى أن سعة توليد الكهرباء بالفحم عالميًا
ارتفعت العام الماضي إلى 2130 غيغاواط، وأضيف نحو 69.5 غيغاواط عالميًا، في حين جرى إيقاف تشغيل 21.1 غيغاواط من القدرة.