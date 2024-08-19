دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240819/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-الأفريقية-امتلاكا-لسعة-توليد-الكهرباء-بالفحم--1091879168.html
دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
سبوتنيك عربي
امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم
2024-08-19T07:57+0000
2024-08-19T08:07+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المغرب اليوم
طاقة
منجم فحم
فحم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091878358_0:66:2730:1602_1920x0_80_0_0_749ad926112f7317166bb8f9ebcbbe19.jpg
كشفت بيانات حديثة اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، والتي مقرها واشنطن، عن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالفحم.ووفقا لتقرير نقله موقع "الطاقة" عن وحدة أبحاث الطاقة الأمريكية، لعام 2024، جاءت معظم الكهرباء العاملة بالفحم من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بسعة بلغت 47.83 غيغاواط، في حين بلغت في منطقة شمال أفريقيا نحو 4.09 غيغاواط.وتُظهر القائمة التالية أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، لعام 2024:ويُذكر أن سعة توليد الكهرباء العاملة بالفحم في أفريقيا بلغت 51.92 غيغاواط حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن دول القارة السمراء نجحت في إلغاء مشروعات تبلغ 72.15 غيغاواط، منذ عام 2010. يُشار إلى أن سعة توليد الكهرباء بالفحم عالميًا ارتفعت العام الماضي إلى 2130 غيغاواط، وأضيف نحو 69.5 غيغاواط عالميًا، في حين جرى إيقاف تشغيل 21.1 غيغاواط من القدرة.تعاون مصري إماراتي لإنتاج الكهرباء من طاقة الريح بخليج السويسدولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
https://sarabic.ae/20240625/أكثر-10-دول-عربية-استهلاكا-للكهرباء-1090172086.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091878358_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_431411ae61d7c57f06390243b005fc2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار المغرب اليوم, طاقة, منجم فحم, فحم, اقتصاد
منوعات, أخبار المغرب اليوم, طاقة, منجم فحم, فحم, اقتصاد

دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم

07:57 GMT 19.08.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 19.08.2024)
© Photo / unsplash/ American Public Power Associationصورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية
صورة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© Photo / unsplash/ American Public Power Association
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد قامت به وحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم، لعام 2024.
كشفت بيانات حديثة اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، والتي مقرها واشنطن، عن قائمة أكثر الدول الأفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالفحم.
ووفقا لتقرير نقله موقع "الطاقة" عن وحدة أبحاث الطاقة الأمريكية، لعام 2024، جاءت معظم الكهرباء العاملة بالفحم من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بسعة بلغت 47.83 غيغاواط، في حين بلغت في منطقة شمال أفريقيا نحو 4.09 غيغاواط.

وتُظهر القائمة التالية أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لسعة توليد الكهرباء بالفحم، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، لعام 2024:

1.
جنوب أفريقيا بقدرة (44.22 غيغاواط)
2.
المغرب بقدرة (4.09 غيغاواط)
3.
زيمبابوي بقدرة (1.67 غيغاواط)
4.
بوتسوانا بقدرة (0.732 غيغاواط)
5.
زامبيا بقدرة (0.33 غيغاواط)
6.
نيجيريا بقدرة (0.285 غيغاواط)
7.
موريشيوس بقدرة (0.195 غيغاواط)
8.
السنغال بقدرة (0.155 غيغاواط)
9.
مدغشقر بقدرة (0.12 غيغاواط)
10.
ناميبيا بقدرة (0.12 غيغاواط)
شرارات كهربائية داخل مصباح إنارة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
مجتمع
أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء
25 يونيو, 15:24 GMT
ويُذكر أن سعة توليد الكهرباء العاملة بالفحم في أفريقيا بلغت 51.92 غيغاواط حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن دول القارة السمراء نجحت في إلغاء مشروعات تبلغ 72.15 غيغاواط، منذ عام 2010.
يُشار إلى أن سعة توليد الكهرباء بالفحم عالميًا ارتفعت العام الماضي إلى 2130 غيغاواط، وأضيف نحو 69.5 غيغاواط عالميًا، في حين جرى إيقاف تشغيل 21.1 غيغاواط من القدرة.
تعاون مصري إماراتي لإنتاج الكهرباء من طاقة الريح بخليج السويس
دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMTКратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة إسرائيليين في حريق اندلع إثر انفجار مسيرة أطلقت من لبنان05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала