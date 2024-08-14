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العراق يوقع عقود تطوير 13 منطقة استكشافية وحقلا نفطيا تضيف نحو 750 ألف برميل يوميا
العراق يوقع عقود تطوير 13 منطقة استكشافية وحقلا نفطيا تضيف نحو 750 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 منطقة استكشافية وحقلا نفطيا تضيف نحو 750 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد من النفط. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T16:53+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن "هذه العقود ستضيف كميات كبيرة من الإنتاج النفطي تقدر بـ 750 ألف برميل يومياً، فضلا عن استثمار 850 مقمق [مليون قدم مكعب قياسي] باليوم من الغاز".وأضاف البيان أن "هذه الكميات والطاقات الإنتاجية والاستثمارية من الغاز تهدف إلى تحقيق المرونة في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي، إلى جانب دعم قطاع الطاقة في العراق".وأوضح أن "هذه العقود سيتم إرسالها إلى المجلس الوزاري للطاقة لاستحصال الموافقات لغرض إجراء التوقيع النهائي للعقود ليتم المباشرة بتنفيذ عمليات التطوير".كما أشار البيان إلى أن "هذه المشاريع ستقوم بتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد وتوفير كميات الغاز المطلوبة للاكتفاء الذاتي".ويعد العراق من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 90% من موارد الميزانية العامة للبلاد.
https://sarabic.ae/20240609/لماذا-يحرق-العراق-كميات-ضخمة-من-الغاز-الطبيعي-1089673799.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, الأخبار, سوق النفط, أسعار النفط اليوم

العراق يوقع عقود تطوير 13 منطقة استكشافية وحقلا نفطيا تضيف نحو 750 ألف برميل يوميا

16:53 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 منطقة استكشافية وحقلا نفطيا تضيف نحو 750 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد من النفط.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن "هذه العقود ستضيف كميات كبيرة من الإنتاج النفطي تقدر بـ 750 ألف برميل يومياً، فضلا عن استثمار 850 مقمق [مليون قدم مكعب قياسي] باليوم من الغاز".
وأضاف البيان أن "هذه الكميات والطاقات الإنتاجية والاستثمارية من الغاز تهدف إلى تحقيق المرونة في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي، إلى جانب دعم قطاع الطاقة في العراق".
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟
9 يونيو, 14:24 GMT
وأوضح أن "هذه العقود سيتم إرسالها إلى المجلس الوزاري للطاقة لاستحصال الموافقات لغرض إجراء التوقيع النهائي للعقود ليتم المباشرة بتنفيذ عمليات التطوير".
كما أشار البيان إلى أن "هذه المشاريع ستقوم بتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد وتوفير كميات الغاز المطلوبة للاكتفاء الذاتي".
ويعد العراق من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 90% من موارد الميزانية العامة للبلاد.
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