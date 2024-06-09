https://sarabic.ae/20240609/لماذا-يحرق-العراق-كميات-ضخمة-من-الغاز-الطبيعي-1089673799.html
لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟
لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟
سبوتنيك عربي
يعاني العراق من نقص في المرافق الخاصة بمعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى وقود للاستخدام المحلي أو التصدير، ويسعى إلى الوصول إلى قدرة معالجة 100 في المئة للغاز... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T14:24+0000
2024-06-09T14:24+0000
2024-06-09T14:24+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064357466_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a433b5b4f683e09a5a761180d87d4607.jpg
وبينما يصل حجم ما يتم استخراجه من الغاز الطبيعي إلى 3.1 مليار قدم مكعب يوميا، فإن الكمية التي يتم معالجتها لا تتجاوز 1.8 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعني وجود فرق يتجاوز مليار قدم مكعب بين الغاز المستخرج والمعالج.ولهذا السبب يقوم العراق بإحراق الغاز غير المعالج للتخلص منه في ذات الوقت الذي يعمل فيه على التوسع في منشآت إنتاجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حسبما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، يوم السبت.وافتتح محمد شياع السوداني مشاريع طاقة جديدة في البصرة وميسان، جنوبي العراق، في إطار خطة حكومية تهدف إلى التوقف عن حرق الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، عندما يتم امتلاك القدرة على معالجة كل الغاز المستخرج وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.وتقدر الميزانية التي ينفقها العراق لاستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران بـ4 مليارات دولار سنويا.
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064357466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_efb7ca35b324f432444badc861b87118.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران
لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟
يعاني العراق من نقص في المرافق الخاصة بمعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى وقود للاستخدام المحلي أو التصدير، ويسعى إلى الوصول إلى قدرة معالجة 100 في المئة للغاز المستخرج خلال 4 سنوات.
وبينما يصل حجم ما يتم استخراجه من الغاز الطبيعي إلى 3.1 مليار قدم مكعب يوميا، فإن الكمية التي يتم معالجتها لا تتجاوز 1.8 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعني وجود فرق يتجاوز مليار قدم مكعب بين الغاز المستخرج
والمعالج.
ولهذا السبب يقوم العراق
بإحراق الغاز غير المعالج للتخلص منه في ذات الوقت الذي يعمل فيه على التوسع في منشآت إنتاجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حسبما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، يوم السبت.
وافتتح محمد شياع السوداني مشاريع طاقة جديدة في البصرة وميسان، جنوبي العراق، في إطار خطة حكومية تهدف إلى التوقف عن حرق الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، عندما يتم امتلاك القدرة على معالجة كل الغاز المستخرج وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وتقدر الميزانية التي ينفقها العراق لاستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران
بـ4 مليارات دولار سنويا.