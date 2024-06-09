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لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟
لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟
سبوتنيك عربي
يعاني العراق من نقص في المرافق الخاصة بمعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى وقود للاستخدام المحلي أو التصدير، ويسعى إلى الوصول إلى قدرة معالجة 100 في المئة للغاز... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T14:24+0000
2024-06-09T14:24+0000
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وبينما يصل حجم ما يتم استخراجه من الغاز الطبيعي إلى 3.1 مليار قدم مكعب يوميا، فإن الكمية التي يتم معالجتها لا تتجاوز 1.8 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعني وجود فرق يتجاوز مليار قدم مكعب بين الغاز المستخرج والمعالج.ولهذا السبب يقوم العراق بإحراق الغاز غير المعالج للتخلص منه في ذات الوقت الذي يعمل فيه على التوسع في منشآت إنتاجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حسبما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، يوم السبت.وافتتح محمد شياع السوداني مشاريع طاقة جديدة في البصرة وميسان، جنوبي العراق، في إطار خطة حكومية تهدف إلى التوقف عن حرق الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، عندما يتم امتلاك القدرة على معالجة كل الغاز المستخرج وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.وتقدر الميزانية التي ينفقها العراق لاستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران بـ4 مليارات دولار سنويا.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران

لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟

14:24 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
تابعنا عبر
يعاني العراق من نقص في المرافق الخاصة بمعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى وقود للاستخدام المحلي أو التصدير، ويسعى إلى الوصول إلى قدرة معالجة 100 في المئة للغاز المستخرج خلال 4 سنوات.
وبينما يصل حجم ما يتم استخراجه من الغاز الطبيعي إلى 3.1 مليار قدم مكعب يوميا، فإن الكمية التي يتم معالجتها لا تتجاوز 1.8 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعني وجود فرق يتجاوز مليار قدم مكعب بين الغاز المستخرج والمعالج.
ولهذا السبب يقوم العراق بإحراق الغاز غير المعالج للتخلص منه في ذات الوقت الذي يعمل فيه على التوسع في منشآت إنتاجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حسبما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر"، يوم السبت.
وافتتح محمد شياع السوداني مشاريع طاقة جديدة في البصرة وميسان، جنوبي العراق، في إطار خطة حكومية تهدف إلى التوقف عن حرق الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، عندما يتم امتلاك القدرة على معالجة كل الغاز المستخرج وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وتقدر الميزانية التي ينفقها العراق لاستيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران بـ4 مليارات دولار سنويا.
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