https://sarabic.ae/20240724/دولة-عربية-ضمن-أفضل-10-جوزات-سفر-في-العالم-لعام-2024-1091090692.html
دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
سبوتنيك عربي
نُشر تقرير جديد لأقوى جوازات السفر في العالم، لعام 2024، وفقا لمؤشر "هينلي" التابع لشركة "هينلي آند بارتنرز" الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة، والتي مقرها... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T13:36+0000
2024-07-24T13:36+0000
2024-07-24T13:36+0000
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يتتبع مؤشر "هينلي" الحريات العالمية لحرية السفر والتنقل في 227 دولة حول العالم، باستخدام بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).وتشير تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن "نحو 5 مليارات شخص سيسافرون جوا هذا العام عبر 39 مليون رحلة".وفقا للتقرير الأخير لمؤشر "هينلي" لعام 2024 كان ترتيب أفضل جوازات السفر العالمية كالآتي:على الصعيد العربي كان ترتيب أفضل 5 جوازات سفر عربية لعام 2024 وفقا لمؤشر "هينلي" كالآتي:وحصلت أفغانستان على تصنيف "أضعف جواز سفر في العالم"، حسب مؤشر "هينلي"، ويمكن لمواطنيها الآن السفر إلى 26 دولة فقط دون تأشيرة.وقال رئيس مجلس إدارة "هينلي آند بارتنرز"، كريستيان كايلين، إن "الفجوة العالمية في التنقل بين أولئك الذين جوازات سفرهم في قمة المؤشر وأسفله أصبحت الآن أوسع من أي وقت مضى".أكثر 10 أماكن حرارة في العالم منها 5 دول عربية أكثر 10 دول عربية استهلاكا للكهرباء
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منوعات, جوازات سفر, جوازات
منوعات, جوازات سفر, جوازات
دولة عربية ضمن أفضل 10 جوزات سفر في العالم لعام 2024
نُشر تقرير جديد لأقوى جوازات السفر في العالم، لعام 2024، وفقا لمؤشر "هينلي" التابع لشركة "هينلي آند بارتنرز" الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة، والتي مقرها العاصمة البريطانية لندن.
يتتبع مؤشر "هينلي" الحريات العالمية لحرية السفر والتنقل في 227 دولة حول العالم، باستخدام بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).
وتشير تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن "نحو 5 مليارات شخص سيسافرون جوا هذا العام عبر 39 مليون رحلة".
وفقا للتقرير الأخير لمؤشر "هينلي" لعام 2024 كان ترتيب أفضل جوازات السفر العالمية كالآتي:
2.
اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا (192 وجهة).
3.
كوريا الجنوبية، السويد، فنلندا، النمسا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا (191 وجهة).
4.
المملكة المتحدة، نيوزيلندا، النرويج، بلجيكا، الدنمارك، سويسرا (190 وجهة).
5.
أستراليا، البرتغال (189 وجهة).
6.
اليونان، بولندا (188 وجهة).
7.
كندا، التشيك، المجر، مالطا (187 وجهة).
8.
الولايات المتحدة الأمريكية (186 وجهة).
9.
إستونيا، ليتوانيا، الإمارات العربية المتحدة
(185 وجهة).
10.
أيسلندا، لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا (184 وجهة).
على الصعيد العربي كان ترتيب أفضل 5 جوازات سفر عربية لعام 2024 وفقا لمؤشر "هينلي" كالآتي:
1.
الإمارات العربية المتحدة (185 وجهة).
وحصلت أفغانستان على تصنيف "أضعف جواز سفر في العالم"، حسب مؤشر "هينلي"، ويمكن لمواطنيها الآن السفر إلى 26 دولة فقط دون تأشيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة "هينلي آند بارتنرز"، كريستيان كايلين، إن "الفجوة العالمية في التنقل بين أولئك الذين جوازات سفرهم في قمة المؤشر وأسفله
أصبحت الآن أوسع من أي وقت مضى".