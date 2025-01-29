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الربط الكهربائي بين سوريا والأردن... تحديد المشكلة وموعد التنفيذ

الربط الكهربائي بين سوريا والأردن... تحديد المشكلة وموعد التنفيذ

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر مطلعة لمنصة الطاقة المتخصصة، عن التحديات التي تواجه مشروع الربط الكهربائي بين سوريا والأردن. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T07:32+0000

2025-01-29T07:32+0000

2025-01-29T07:32+0000

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وأشارت المصادر إلى اهتمام الإدارة السورية الجديدة بالمشروع، ونوهت إلى أن البنية التحتية لقطاع الكهرباء السوري متهالكة للغاية، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة في حدود 4 مليارات دولار حدًا أدنى.وذكرت المصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، ( التي مقرها واشنطن)، أن الأردن يمكنه إمداد الجنوب السوري بالكهرباء في حدود 250 إلى 400 ميغاواط، لكن الجانب السوري غير جاهز حاليًا، نظرًا إلى تهالك الشبكة، وحاجتها إلى إعادة تأهيل قد تستغرق كثيرًا من الوقت، "كما يخضع الأمر لأولويات الإنفاق في هذا الوقت الحرج".وأضافت المصادر إنه "في أفضل الأحوال، فإن الربط الكهربائي بين البلدين لن يكون قبل بداية العام المقبل (2026)".من جهته، أكد الجانب الأردني أن شبكة الكهرباء الأردنية جاهزة وفي أتم الاستعداد للربط مع سوريا، "ولا نحتاج سوى لـ3 أشهر فقط، إذا أردنا بدء تزويد الجنوب السوري بالكهرباء، متى كانت دمشق هي الأخرى جاهزة".وفي وقت سابق، كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، قد صرّح باستعداد المملكة لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية. دول عربية بالقائمة... الهيدروجين الأخضر في أفريقيا ينتعش بـ41 مشروعا3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا

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