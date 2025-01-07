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"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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الإنسان والثقافة
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خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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https://sarabic.ae/20250107/سفينتان-لتوليد-الكهرباء-من-تركيا-وقطر-قادمتان-إلى-سوريا-تولدان-800-ميغاواط-1096551405.html
سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط
سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قدوم سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط/ ساعة. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T08:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير المؤسسة خالد أبو دي، قوله إن "العمل جار حاليا لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين".وأضاف أن "حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد النظام السابق كبير جدا"، مؤكدًا السعي لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق، للقاء السلطة الجديدة بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.ودولة قطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأرسلت قطر، قبل أيام، وفدا دبلوماسيا إلى دمشق، التقى الحكومة المؤقتة وجدّد "التزام الدوحة الكامل بدعم الشعب السوري".وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241215/قطر-تعلن-وصول-وفدها-إلى-دمشق-لإعادة-افتتاح-سفارتها-في-سوريا-1095815535.html
https://sarabic.ae/20250104/تركيا-عودة-النقل-والتجارة-مع-سوريا-أولوية-قصوى-بالنسبة-لنا-1096478089.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط

08:40 GMT 07.01.2025
© Sputnik . Ryadh Aliسفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Ryadh Ali
تابعنا عبر
أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قدوم سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط/ ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير المؤسسة خالد أبو دي، قوله إن "العمل جار حاليا لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين".
وأضاف أن "حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد النظام السابق كبير جدا"، مؤكدًا السعي لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
قطر تعلن وصول وفدها إلى دمشق لإعادة افتتاح سفارتها في سوريا
15 ديسمبر 2024, 18:17 GMT
وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق، للقاء السلطة الجديدة بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ودولة قطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت الدوحة قد ألغت تواجد بعثتها الدبلوماسية في دمشق، واستدعت سفيرها، في يوليو/ تموز عام 2011، مع بدء الأزمة السورية.

وأرسلت قطر، قبل أيام، وفدا دبلوماسيا إلى دمشق، التقى الحكومة المؤقتة وجدّد "التزام الدوحة الكامل بدعم الشعب السوري".
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
تركيا: عودة النقل والتجارة مع سوريا أولوية قصوى بالنسبة لنا
4 يناير, 16:09 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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