https://sarabic.ae/20250107/سفينتان-لتوليد-الكهرباء-من-تركيا-وقطر-قادمتان-إلى-سوريا-تولدان-800-ميغاواط-1096551405.html

سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط

سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط

سبوتنيك عربي

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قدوم سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط/ ساعة. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T08:40+0000

2025-01-07T08:40+0000

2025-01-07T08:40+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير المؤسسة خالد أبو دي، قوله إن "العمل جار حاليا لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين".وأضاف أن "حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء في عهد النظام السابق كبير جدا"، مؤكدًا السعي لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق، للقاء السلطة الجديدة بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.ودولة قطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأرسلت قطر، قبل أيام، وفدا دبلوماسيا إلى دمشق، التقى الحكومة المؤقتة وجدّد "التزام الدوحة الكامل بدعم الشعب السوري".وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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