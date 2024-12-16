https://sarabic.ae/20241216/من-هو-أول-قائم-بأعمال-سفير-قطر-في-سوريا-منذ-13-عاما-1095822387.html

من هو أول قائم بأعمال سفير قطر في سوريا منذ 13 عاما

من هو أول قائم بأعمال سفير قطر في سوريا منذ 13 عاما

سبوتنيك عربي

قررت وزارة الخارجية القطرية تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بأعمال سفير قطر في سوريا، وذلك بعدما أعلنت قطر استئناف عمل سفارتها في سوريا بعد انقطاع... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T08:10+0000

2024-12-16T08:10+0000

2024-12-16T08:10+0000

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يبدأ خليفة عبد الله آل محمود الشريف عمله كقائم بالأعمال، كما قدمت الصحيفة نبذة عن مسيرته الدبلوماسية.شغل عبد الله عدداً من المناصب الدبلوماسية والإدارية بوزارة الخارجية من بينها تكليفه بمهام إدارة الشؤون الأفريقية اعتباراً من 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، كما عمل بمكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدرجة مستشار ثم وزير مفوض منذ عام 2017.وتنقل في العمل بعدد من سفارات دولة قطر في الخارج ومنها البرتغال وجنوب أفريقيا، كما عمل بإدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وعمل بعدد من مؤسسات الدولة، وفيما يتعلق بدراسته، فقد حصل عبد الله على بكالوريوس إدارة عامة إدارة نظم المعلومات من الجامعة الأمريكية (واشنطن عام 2003).وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت، مساء أمس الأحد، استئناف عمل سفارتها في سوريا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وأكدت في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن "استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".وجددت الخارجية القطرية، "حرص دولة قطر التام على المساهمة الفعالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".

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