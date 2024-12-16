من هو أول قائم بأعمال سفير قطر في سوريا منذ 13 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
18:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241216/من-هو-أول-قائم-بأعمال-سفير-قطر-في-سوريا-منذ-13-عاما-1095822387.html
من هو أول قائم بأعمال سفير قطر في سوريا منذ 13 عاما
من هو أول قائم بأعمال سفير قطر في سوريا منذ 13 عاما
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الخارجية القطرية تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بأعمال سفير قطر في سوريا، وذلك بعدما أعلنت قطر استئناف عمل سفارتها في سوريا بعد انقطاع... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T08:10+0000
2024-12-16T08:10+0000
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094637392_0:266:1000:829_1920x0_80_0_0_91151fc426979ac9f424dc7895f9b081.jpg
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يبدأ خليفة عبد الله آل محمود الشريف عمله كقائم بالأعمال، كما قدمت الصحيفة نبذة عن مسيرته الدبلوماسية.شغل عبد الله عدداً من المناصب الدبلوماسية والإدارية بوزارة الخارجية من بينها تكليفه بمهام إدارة الشؤون الأفريقية اعتباراً من 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، كما عمل بمكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدرجة مستشار ثم وزير مفوض منذ عام 2017.وتنقل في العمل بعدد من سفارات دولة قطر في الخارج ومنها البرتغال وجنوب أفريقيا، كما عمل بإدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وعمل بعدد من مؤسسات الدولة، وفيما يتعلق بدراسته، فقد حصل عبد الله على بكالوريوس إدارة عامة إدارة نظم المعلومات من الجامعة الأمريكية (واشنطن عام 2003).وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت، مساء أمس الأحد، استئناف عمل سفارتها في سوريا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وأكدت في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن "استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".وجددت الخارجية القطرية، "حرص دولة قطر التام على المساهمة الفعالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".
https://sarabic.ae/20241212/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-الاتفاق-التاريخي-بين-إثيوبيا-والصومال-1095724079.html
https://sarabic.ae/20241207/أمير-قطر-ووزير-الخارجية-الروسي-يبحثان-الوضع-في-سوريا-وفلسطين-1095575366.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094637392_0:173:1000:923_1920x0_80_0_0_a1b81d8b3959ddbfd4845ea789587b49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم

من هو أول قائم بأعمال سفير قطر في سوريا منذ 13 عاما

08:10 GMT 16.12.2024
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamotoعلم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamoto
تابعنا عبر
قررت وزارة الخارجية القطرية تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بأعمال سفير قطر في سوريا، وذلك بعدما أعلنت قطر استئناف عمل سفارتها في سوريا بعد انقطاع دام لمدة 13 عاما.
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء يبدأ خليفة عبد الله آل محمود الشريف عمله كقائم بالأعمال، كما قدمت الصحيفة نبذة عن مسيرته الدبلوماسية.
شغل عبد الله عدداً من المناصب الدبلوماسية والإدارية بوزارة الخارجية من بينها تكليفه بمهام إدارة الشؤون الأفريقية اعتباراً من 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، كما عمل بمكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدرجة مستشار ثم وزير مفوض منذ عام 2017.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
قطر تصدر بيانا بشأن "الاتفاق التاريخي" بين إثيوبيا والصومال
12 ديسمبر, 11:59 GMT
وتنقل في العمل بعدد من سفارات دولة قطر في الخارج ومنها البرتغال وجنوب أفريقيا، كما عمل بإدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وعمل بعدد من مؤسسات الدولة، وفيما يتعلق بدراسته، فقد حصل عبد الله على بكالوريوس إدارة عامة إدارة نظم المعلومات من الجامعة الأمريكية (واشنطن عام 2003).
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت، مساء أمس الأحد، استئناف عمل سفارتها في سوريا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وأكدت في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين
7 ديسمبر, 12:01 GMT
وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن "استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".
وجددت الخارجية القطرية، "حرص دولة قطر التام على المساهمة الفعالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала