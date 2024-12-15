https://sarabic.ae/20241215/قطر-تعلن-افتتاح-سفارتها-في-سوريا-الثلاثاء-المقبل-وتعين-قائما-بأعمال-السفير-في-دمشق-1095817795.html

قطر تعلن افتتاح سفارتها في سوريا الثلاثاء المقبل وتعين قائما بأعمال السفير في دمشق

قطر تعلن افتتاح سفارتها في سوريا الثلاثاء المقبل وتعين قائما بأعمال السفير في دمشق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الأحد، استئناف عمل سفارتها في سوريا، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T20:06+0000

2024-12-15T20:06+0000

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وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق".وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن "استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة".وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق من اليوم، عن وصول وفد دبلوماسي قطري إلى العاصمة السورية دمشق، لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة القطرية في العاصمة السورية.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن "الوفد الدبلوماسي القطري في دمشق، جدد للحكومة الانتقالية التزامنا بدعم الشعب السوري لتحقيق أمنه"، مشيرًا إلى أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، ووقف على احتياجات الأسقاء السوريين في هذه المرحلة".وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة سوريا، من دون انزلاقها للفوضى، بحسب قولها.وجددت قطر موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية، بحسب قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، داعية كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار فيما بينها، بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد ويحفظ للدولة السورية مؤسساتها الوطنية.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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