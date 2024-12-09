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https://sarabic.ae/20241209/قطر-تعتبر-سيطرة-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-تطورا-خطيرا-1095635572.html
قطر تعتبر سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا "تطورا خطيرا"
قطر تعتبر سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا "تطورا خطيرا"
سبوتنيك عربي
أدانت دولة قطر، مساء اليوم الاثنين، "بشدة استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها". 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T16:57+0000
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واعتبرت الخارجية القطرية، في بيان لها، "ما حدث بالتطور الخطير والاعتداء الصارخ على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي"، محذرة من أن "سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك محاولاته احتلال أراض سورية، ستقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتوتر".وشدد البيان على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".وجددت الخارجية القطرية "موقف الدوحة الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها"، معربة عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن الاستقرار في سوريا، وتحقيق تطلعات شعبها.وفي وقت سابق، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي انتشاره هناك، أمس الأحد.وقال كاتس، في بيان، إنه أمر الجيش أيضا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أصدر تحذيرا، دعا فيه سكان 5 قرى حدودية في جنوب سوريا، إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/رئيس-الوزراء-السوري-نتفق-مع-المعارضة-للمرحلة-القادمة-ولدينا-مخزون-كاف-من-مستلزمات-المواطنين-1095624491.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قطر تعتبر سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا "تطورا خطيرا"

16:57 GMT 09.12.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أدانت دولة قطر، مساء اليوم الاثنين، "بشدة استيلاء الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها".
واعتبرت الخارجية القطرية، في بيان لها، "ما حدث بالتطور الخطير والاعتداء الصارخ على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي"، محذرة من أن "سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك محاولاته احتلال أراض سورية، ستقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتوتر".
وشدد البيان على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وجددت الخارجية القطرية "موقف الدوحة الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها"، معربة عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن الاستقرار في سوريا، وتحقيق تطلعات شعبها.
وفي وقت سابق، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي انتشاره هناك، أمس الأحد.
وقال كاتس، في بيان، إنه أمر الجيش أيضا بإنشاء "منطقة أمنية خالية من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية للإرهاب" في جنوب سوريا، بما في ذلك خارج المنطقة العازلة، والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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رئيس الوزراء السوري: نتفق مع المعارضة للمرحلة القادمة ولدينا مخزون كاف من مستلزمات المواطنين
12:04 GMT
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أصدر تحذيرا، دعا فيه سكان 5 قرى حدودية في جنوب سوريا، إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج لأسباب أمنية.
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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