https://sarabic.ae/20241212/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-الاتفاق-التاريخي-بين-إثيوبيا-والصومال-1095724079.html

قطر تصدر بيانا بشأن "الاتفاق التاريخي" بين إثيوبيا والصومال

قطر تصدر بيانا بشأن "الاتفاق التاريخي" بين إثيوبيا والصومال

سبوتنيك عربي

رحبت دولة قطر، اليوم الخميس، "بإعلان إنهاء الخلاف بين ن جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية". 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T11:59+0000

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2024-12-12T11:59+0000

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وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "إجراء المفاوضات الفنية بين الطرفين، خطوة مهمة تمهد الطريق لحل شامل ونهائي للنزاع بين البلدين الجارين"، معربة عن تقدير دولة قطر لجهود تركيل ودورها المهم في تيسير التوصل إلى هذا التوافق بين البلدين.وأعربت عن أمل دولة قطر في أن ينخرط البلدان في المفاوضات الفنية، وأن تتوج بالتوصل إلى نتيجة تسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون البناء بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعبين نحو الاستقرار والازدهار ، ويعزز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن الصومال وإثيوبيا توصلتا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال أردوغان: "يأمل أن يكون هذا الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون بين مقديشو وأديس أبابا".وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (…) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية"، وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية شباط/ فبراير محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حل الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".وأعرب أردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر.وقال: "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم … سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا".من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد: "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي… إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر".وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".بدوره، قال الرئيس الصومالي: "اتفاق أنقرة وضع حدا للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا"، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي".وذكر التلفزيون الصومالي أن "شيخ محمود، وأردوغان عقدا مناقشات خلال اجتماعهما الثنائي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، وتمهيد الطريق لجولة ثالثة من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا".وكان البلدان المتجاوران على خلاف منذ أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/كانون الثاني مع منطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك قط.أثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، مما أثار أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي المتقلبة.

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https://sarabic.ae/20241211/أردوغان-يعلن-عن-مصالحة-تاريخية-بين-الصومال-وإثيوبيا-بوساطة-تركية---عاجل-1095708585.html

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