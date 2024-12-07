أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين

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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
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183 د
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أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين
أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش منتدى الدوحة، وناقشا... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T12:01+0000
2024-12-07T12:01+0000
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وجاء في البيان: "تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المواضيع الأكثر إلحاحا على جدول أعمال المنتدى".وانطلق لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا، اليوم السبت، في إطار "صيغة أستانا"، وذلك على هامش منتدى الدوحة.وتأتي المحادثات وسط تصعيد حاد للوضع في سوريا، منذ أن شنت تنظيمات إرهابية على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا)، هجوما مباغتا وواسعا هو "الأعنف منذ سنوات"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.افتتح منتدى الدوحة الـ22 في العاصمة القطرية، اليوم السبت، حيث سيلقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى. ويستمر المنتدى لمدة يومين (7 و8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، ويتضمن مناقشات حول التوترات الجيوسياسية والأمن العالمي والأزمات الإنسانية والتقدم التكنولوجي، ويعقد المنتدى تحت شعار "حتمية الابتكار".وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه التركي والأردني الوضع في فلسطين وسورياوزير الخارجية القطري: نتابع الأوضاع في سوريا بقلق بالغ
https://sarabic.ae/20241207/انطلاق-لقاء-وزراء-خارجية-صيغة-أستانا-حول-سوريا-في-الدوحة-1095574717.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, قطر, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, قطر, العالم

أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين

12:01 GMT 07.12.2024
© Sputnik . vitali belosov / الانتقال إلى بنك الصورأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik . vitali belosov
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تابعنا عبر
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش منتدى الدوحة، وناقشا المواضيع الرئيسية للمنتدى، بما في ذلك الوضع في سوريا وفلسطين.
وجاء في البيان: "تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المواضيع الأكثر إلحاحا على جدول أعمال المنتدى".
وانطلق لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا، اليوم السبت، في إطار "صيغة أستانا"، وذلك على هامش منتدى الدوحة.
وتأتي المحادثات وسط تصعيد حاد للوضع في سوريا، منذ أن شنت تنظيمات إرهابية على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا)، هجوما مباغتا وواسعا هو "الأعنف منذ سنوات"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
المشاركون في الجولة التاسعة عشرة من المفاوضات حول سوريا بصيغة أستانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
انطلاق لقاء وزراء خارجية "صيغة أستانا" حول سوريا في الدوحة
11:49 GMT
افتتح منتدى الدوحة الـ22 في العاصمة القطرية، اليوم السبت، حيث سيلقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى.
ويستمر المنتدى لمدة يومين (7 و8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، ويتضمن مناقشات حول التوترات الجيوسياسية والأمن العالمي والأزمات الإنسانية والتقدم التكنولوجي، ويعقد المنتدى تحت شعار "حتمية الابتكار".
وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه التركي والأردني الوضع في فلسطين وسوريا
وزير الخارجية القطري: نتابع الأوضاع في سوريا بقلق بالغ
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
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