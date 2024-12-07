https://sarabic.ae/20241207/أمير-قطر-ووزير-الخارجية-الروسي-يبحثان-الوضع-في-سوريا-وفلسطين-1095575366.html
أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين
أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش منتدى الدوحة، وناقشا... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T12:01+0000
2024-12-07T12:01+0000
2024-12-07T12:01+0000
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وجاء في البيان: "تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المواضيع الأكثر إلحاحا على جدول أعمال المنتدى".وانطلق لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا، اليوم السبت، في إطار "صيغة أستانا"، وذلك على هامش منتدى الدوحة.وتأتي المحادثات وسط تصعيد حاد للوضع في سوريا، منذ أن شنت تنظيمات إرهابية على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا)، هجوما مباغتا وواسعا هو "الأعنف منذ سنوات"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.افتتح منتدى الدوحة الـ22 في العاصمة القطرية، اليوم السبت، حيث سيلقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى. ويستمر المنتدى لمدة يومين (7 و8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، ويتضمن مناقشات حول التوترات الجيوسياسية والأمن العالمي والأزمات الإنسانية والتقدم التكنولوجي، ويعقد المنتدى تحت شعار "حتمية الابتكار".وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيريه التركي والأردني الوضع في فلسطين وسورياوزير الخارجية القطري: نتابع الأوضاع في سوريا بقلق بالغ
https://sarabic.ae/20241207/انطلاق-لقاء-وزراء-خارجية-صيغة-أستانا-حول-سوريا-في-الدوحة-1095574717.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, قطر, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, قطر, العالم
أمير قطر ووزير الخارجية الروسي يبحثان الوضع في سوريا وفلسطين
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم السبت، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش منتدى الدوحة، وناقشا المواضيع الرئيسية للمنتدى، بما في ذلك الوضع في سوريا وفلسطين.
وجاء في البيان: "تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المواضيع الأكثر إلحاحا على جدول أعمال المنتدى".
وانطلق لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا، اليوم السبت، في إطار "صيغة أستانا"، وذلك على هامش منتدى الدوحة.
وتأتي المحادثات وسط تصعيد حاد للوضع في سوريا، منذ أن شنت تنظيمات إرهابية على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا)، هجوما مباغتا وواسعا هو "الأعنف منذ سنوات"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.
افتتح منتدى الدوحة الـ22 في العاصمة القطرية، اليوم السبت، حيث سيلقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى.
ويستمر المنتدى لمدة يومين (7 و8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، ويتضمن مناقشات حول التوترات الجيوسياسية والأمن العالمي والأزمات الإنسانية والتقدم التكنولوجي، ويعقد المنتدى تحت شعار "حتمية الابتكار".