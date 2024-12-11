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https://sarabic.ae/20241211/قطر-تعلن-أنها-ستعيد-افتتاح-سفارتها-في-سوريا-1095705877.html
قطر تعلن أنها ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا
قطر تعلن أنها ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية قريبا بعد إكمال... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T18:50+0000
2024-12-11T18:50+0000
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وحسب وكالة الأنباء القطرية، أكد الأنصاري أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وقال إن هذه الخطوة تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار.كما أوضح أن إعادة افتتاح السفارة ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي.وأمس الثلاثاء، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية، بأن قطر تدرس إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتي قطعت بسبب رفض الدوحة لسياسات الأسد.وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة سوريا، من دون انزلاقها للفوضى، بحسب قولها.وجددت قطر موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية، بحسب قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، داعية كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار فيما بينها، بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد ويحفظ للدولة السورية مؤسساتها الوطنية.
https://sarabic.ae/20241209/قطر-تعتبر-سيطرة-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-تطورا-خطيرا-1095635572.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

قطر تعلن أنها ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا

18:50 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة.
وحسب وكالة الأنباء القطرية، أكد الأنصاري أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال إن هذه الخطوة تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار.
كما أوضح أن إعادة افتتاح السفارة ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
قطر تعتبر سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا "تطورا خطيرا"
9 ديسمبر, 16:57 GMT
وأمس الثلاثاء، صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية، بأن قطر تدرس إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتي قطعت بسبب رفض الدوحة لسياسات الأسد.
وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، أن هناك سلطة انتقالية جديدة اليوم في دمشق، وأن الدوحة ستنخرط بشكل إيجابي مع الشعب السوري، وتتواصل بحسن نية مع الأطراف المختلفة في سوريا وبروح من الإيجابية في الاتصالات من أجل استعادة العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة سوريا، من دون انزلاقها للفوضى، بحسب قولها.
وجددت قطر موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية، بحسب قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، داعية كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار فيما بينها، بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد ويحفظ للدولة السورية مؤسساتها الوطنية.
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