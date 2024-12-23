https://sarabic.ae/20241223/الكرملين-يكشف-حقيقة-طلب-زوجة-الأسد-مغادرة-روسيا-1096071907.html

الكرملين يكشف حقيقة طلب زوجة الأسد مغادرة روسيا

الكرملين يكشف حقيقة طلب زوجة الأسد مغادرة روسيا

سبوتنيك عربي

رد الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، على تقارير متداولة بشأن طلب أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "إذنا خاصا لمغادرة روسيا". 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T09:47+0000

2024-12-23T09:47+0000

2024-12-23T09:47+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام، يوم أمس الأحد، بأن أسماء الأسد، تقدمت بطلب الطلاق من زوجها، وطلبت من محكمة روسية "إذنا خاصا" لمغادرة البلاد.وبحسب ما ورد في التقارير، فإن "طلب زوجة بشار الأسد، قيد النظر من قبل السلطات الروسية".ونفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذه المزاعم في تصريحات للصحفيين، مؤكدا: "كلا، هذا لا يتوافق مع الواقع".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الكرملين, أخبار العالم الآن, العالم العربي