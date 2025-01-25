https://sarabic.ae/20250125/وزير-النفط-السوري-يكشف-عن-تحضيرات-مصفاة-بانياس-لاستئناف-العمل-خلال-الفترة-المقبلة-1097150997.html
وزير النفط السوري يكشف عن تحضيرات مصفاة بانياس لاستئناف العمل خلال الفترة المقبلة
وزير النفط السوري يكشف عن تحضيرات مصفاة بانياس لاستئناف العمل خلال الفترة المقبلة
سبوتنيك عربي
كشف وزير النفط السوري في الحكومة الانتقالية، غياث دياب، عن مستجدات عملية تطوير مصفاة بانياس، استعدادًا لاستقبال شحنات النفط الخام خلال الفترة المقبلة. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T15:24+0000
2025-01-25T15:24+0000
2025-01-25T15:24+0000
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096035930_125:0:1156:580_1920x0_80_0_0_97e0e6b01061d7d3c251ae2910014a2c.jpg
وقال الوزير إن الكوادر الفنية في مصفاة بانياس أجرت صيانة لبعض معدّات المصفاة، وذلك لاستثمار فترة توقّفها عن العمل، نتيجة نفاد مخزون النفط الخام، والهدف من ذلك ضمان استمرار التشغيل الآمن والمستمر للمصفاة.وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستيراد، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأُعلِنَت مؤخرًا، عبر الصفحات الرسمية لوزارة النفط وفي وسائل التواصل الأخرى، مناقصات لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل ومشتقات نفطية".وكانت الوزارة، أعلنت في 20 يناير/كانون الثاني الجاري مناقصة لاستيراد 4.2 مليون برميل نفط خام، لصالح مصفاتَي بانياس وحمص.وتسعى الوزارة إلى شراء نحو 3 ملايين برميل نفط خام لصالح مصفاة بانياس، على أن تورَّد خلال 30 يومًا من تاريخ العقد بعد انتهاء المناقصة.
https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أهمية-الاستعجال-برفع-العقوبات-عن-سوريا-لنهوض-الاقتصاد-السوري-1097117739.html
https://sarabic.ae/20250119/3-سيناريوهات-تحدد-مستقبل-النفط-في-سوريا-1096938069.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096035930_254:0:1027:580_1920x0_80_0_0_74208eb205e59f46e2dfe69d3e944294.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
وزير النفط السوري يكشف عن تحضيرات مصفاة بانياس لاستئناف العمل خلال الفترة المقبلة
كشف وزير النفط السوري في الحكومة الانتقالية، غياث دياب، عن مستجدات عملية تطوير مصفاة بانياس، استعدادًا لاستقبال شحنات النفط الخام خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن الكوادر الفنية في مصفاة بانياس أجرت صيانة لبعض معدّات المصفاة، وذلك لاستثمار فترة توقّفها عن العمل، نتيجة نفاد مخزون النفط الخام، والهدف من ذلك ضمان استمرار التشغيل الآمن والمستمر للمصفاة.
وأشار دياب إلى إكمال أعمال الصيانة، مبيّنًا أن المصفاة ستعود إلى عملها عند وصول شحنات النفط الخام في أقرب وقت ممكن.
وحول إمكانية استيراد أيّ شحنات نفطية قريبًا، أكد دياب بالقول: "نعم، سنستورد شحنات نفطية، لأن الإنتاج المحلي قليل جدًا ولا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستيراد، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأُعلِنَت مؤخرًا، عبر الصفحات الرسمية لوزارة النفط وفي وسائل التواصل الأخرى، مناقصات لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل ومشتقات نفطية".
وكانت الوزارة، أعلنت في 20 يناير/كانون الثاني الجاري مناقصة لاستيراد 4.2 مليون برميل نفط خام، لصالح مصفاتَي بانياس وحمص.
وبحسب الإعلان الذي حصلت منصة "الطاقة" على نسخة منه، فإن الوزارة ستستورد نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام الثقيل لصالح مصفاة حمص، قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، أي نحو 120 ألف برميل، حسب خيار البائع، مع إمكان زيادة الكمية التعاقدية باتفاق متبادل بين الطرفين.
وتسعى الوزارة إلى شراء نحو 3 ملايين برميل نفط خام لصالح مصفاة بانياس، على أن تورَّد خلال 30 يومًا من تاريخ العقد بعد انتهاء المناقصة.