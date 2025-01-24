https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أهمية-الاستعجال-برفع-العقوبات-عن-سوريا-لنهوض-الاقتصاد-السوري-1097117739.html
وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري
وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T14:49+0000
2025-01-24T14:49+0000
2025-01-24T14:49+0000
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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، جرى بعد لقاء رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قال بن فرحان: "هناك أهمية للاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري".وأضاف: "السعودية منخرطة مع الدول التي لها علاقة بالعقوبات على سوريا ونتحاور معها وننسق تنسيقا وثيقا مع الإدارة السورية لرفع العقوبات عن سوريا".وأشار بن فرحان أنه تحدث خلال لقائه مع الشرع عن الجهود الدولية التي تبذلها السعودية لدعم سوريا و الاحتياجات العاجلة والبرامج المطلوبة لمساعدة سوريا.وأوضح بن فرحان أن اللقاء اليوم هو انعكاس لدعم المملكة العربية السعودية لسوريا.إلى ذلك قال الشيباني: "ننتظر أول اجتماع للجامعة العربية للمشاركة فيه".وأوضح أن سوريا تطمح أن نكون جزءا فاعلا من مشروع عربي مشترك يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة.وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد زيارته العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع إلى لبنان، منذ 15 عامًا.وتشير هذه الزيارات إلى تطور لافت في العلاقات السعودية مع سوريا ولبنان، بعد فترة طويلة من الانقطاع، حيث تسعى المملكة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي مع البلدين.
https://sarabic.ae/20250124/في-زيارة-رسمية-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-للقاء-أحمد-الشرع-1097112585.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري
أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أهمية الاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، جرى بعد لقاء رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قال بن فرحان: "هناك أهمية للاستعجال برفع العقوبات عن سوريا لنهوض الاقتصاد السوري".
وأضاف: "السعودية منخرطة مع الدول التي لها علاقة بالعقوبات على سوريا ونتحاور معها وننسق تنسيقا وثيقا مع الإدارة السورية لرفع العقوبات عن سوريا".
وأشار بن فرحان أنه تحدث خلال لقائه مع الشرع عن الجهود الدولية التي تبذلها السعودية لدعم سوريا و الاحتياجات العاجلة والبرامج المطلوبة لمساعدة سوريا.
وثمّن بن فرحان ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة "بالابتعاد عن الانتقام والحس العالي بالمسؤولية".
وأوضح بن فرحان أن اللقاء اليوم هو انعكاس لدعم المملكة العربية السعودية لسوريا.
إلى ذلك قال الشيباني: "ننتظر أول اجتماع للجامعة العربية للمشاركة فيه".
وأشار الشيباني إلى أن "سوريا على أبواب مرحلة بحاجة لدعم العرب وبناء الشراكات الحقيقية وتدفق الاستثمارات".
وأوضح أن سوريا تطمح أن نكون جزءا فاعلا من مشروع عربي مشترك يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد زيارته العاصمة اللبنانية بيروت
، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع إلى لبنان، منذ 15 عامًا.
وتشير هذه الزيارات إلى تطور لافت في العلاقات السعودية مع سوريا ولبنان، بعد فترة طويلة من الانقطاع، حيث تسعى المملكة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي مع البلدين.