https://sarabic.ae/20250124/في-زيارة-رسمية-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-للقاء-أحمد-الشرع-1097112585.html
في زيارة رسمية... وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع
في زيارة رسمية... وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تُعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T11:36+0000
2025-01-24T11:36+0000
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وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي الأمير فيصل، بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.وكان ابن فرحان، قد صرح في وقت سابق، بأن "مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم"، مشددًا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.ورحب الوزير السعودي بـ"الخطوات الإيجابية التي تتخذها الإدارة الجديدة في سوريا، للحفاظ على مؤسسات الدولة والبدء في عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف الشعب السوري".وأشار وزير الخارجية السعودي إلى ضرورة أن "تكون سوريا عنصر استقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي".وتشير هذه الزيارات إلى تطور لافت في العلاقات السعودية مع سوريا ولبنان، بعد فترة طويلة من الانقطاع، حيث تسعى المملكة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي مع البلدين.
https://sarabic.ae/20250122/فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-ماذا-قال-وزير-الخارجية-السعودي-عن-سوريا؟-1097048757.html
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السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
في زيارة رسمية... وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تُعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي الأمير فيصل، بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع
.
وكان ابن فرحان، قد صرح في وقت سابق، بأن "مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم"، مشددًا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
ورحب الوزير السعودي بـ"الخطوات الإيجابية التي تتخذها الإدارة الجديدة في سوريا، للحفاظ على مؤسسات الدولة والبدء في عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف الشعب السوري".
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى ضرورة أن "تكون سوريا عنصر استقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي".
وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد من زيارته العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع إلى لبنان، منذ 15 عامًا.
وتشير هذه الزيارات إلى تطور لافت في العلاقات السعودية مع سوريا ولبنان، بعد فترة طويلة من الانقطاع، حيث تسعى المملكة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي مع البلدين.