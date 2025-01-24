https://sarabic.ae/20250124/في-زيارة-رسمية-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-للقاء-أحمد-الشرع-1097112585.html

في زيارة رسمية... وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

في زيارة رسمية... وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تُعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي الأمير فيصل، بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.وكان ابن فرحان، قد صرح في وقت سابق، بأن "مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم"، مشددًا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.ورحب الوزير السعودي بـ"الخطوات الإيجابية التي تتخذها الإدارة الجديدة في سوريا، للحفاظ على مؤسسات الدولة والبدء في عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف الشعب السوري".وأشار وزير الخارجية السعودي إلى ضرورة أن "تكون سوريا عنصر استقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي".وتشير هذه الزيارات إلى تطور لافت في العلاقات السعودية مع سوريا ولبنان، بعد فترة طويلة من الانقطاع، حيث تسعى المملكة إلى فتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي مع البلدين.

https://sarabic.ae/20250122/فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-ماذا-قال-وزير-الخارجية-السعودي-عن-سوريا؟-1097048757.html

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