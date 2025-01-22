فيديو أثار تفاعلا واسعا.. ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن سوريا؟
© AP Photo / Amr Nabilوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
© AP Photo / Amr Nabil
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أثار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا مقاطع فيديو لتصريحات أدلى بها حول سوريا والإدارة السورية الجديدة.
جاءت تصريحات الوزير السعودي في جلسة بعنوان "الدبلوماسية في أوقات الفوضى"، ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا.
وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان عم يحكي كلام كبير وموزون بخصوص سوريا ومستقبلها و على خطى الراحل سعود الفيصل الله يرحمو .. رجل دولة ويمثل دولة الها مكانتها بقلوبنا الا وهي السعودية 💚🇸🇦— رفيف #FreeSyria (@SyrRafeef) January 22, 2025
بعرف وزير خارجية "دويلة " كان اكبر قضية ناقشها هي طول دقن الويزر اسعد الشيباني 🙂↔️☝️ https://t.co/y1AeFabTEt
وصرح بن فرحان قائلا عن الإدارة الجديد أنهم "ورثوا دولة منهارة يجب أن يبنوها من الصفر وهذه ليست عملية سهلة خصوصًا وأنهم لم يتوقعوا أن يكونوا حيث هم الآن"، داعيا المجتمع الدولي لـ"البناء على التطورات الإيجابية ومساعدة سوريا وشعبها بتحقيق مستقبل زاهر".
وتابع الأمير فيصل أن قائلا: "ما رأيناه خلال اللقاء الثنائي لوزير الخارجية السوري والمؤتمر الذي استضفناه مع عدد من الدول العربية وأصدقاء سوريا في المجتمع الدولي، رأينا رغبة ملحة من الإدارة في دمشق للعمل مع المجتمع الدولي، ولتشارك بطريقة مسؤولة فهم منفتحون على سماع التعليقات للمضي على المسار الصحيح".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في منتدى #دافوس:— فهد نديم (@FAHD44747) January 21, 2025
📌 على المجتمع الدولي مساعدة سوريا
📌لمسنا رغبة من الإدارة الجديدة في دمشق للتعاون مع المجتمع الدولي
📌على المجتمع الدولي رفع العقوبات المفروضة على سوريا..
شكرآ لموقف المملكة العربية السعودية 🇸🇦 الرائع..… pic.twitter.com/DmclHZACvQ
وطالب وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي برفع العقوبات عن سوريا من أجل ما وصفه بـ"انتشال الدولة المنهارة في سوريا"، لافتًا أن ذلك سيكون أحد طرق المساعدة ومد يد العون لدمشق.
وفي وقت سابق، قال فيصل بن فرحان، أن مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم، مشددا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
ورحب ابن فرحان بـ"الخطوات الإيجابية التي تتخذها الإدارة الجديدة في سوريا للحفاظ على مؤسسات الدولة والبدء في عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف الشعب السوري".
وأشار الوزير إلى ضرورة أن تكون سوريا عنصر استقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي.