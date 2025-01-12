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وزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين
وزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم، مشددا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T13:48+0000
2025-01-12T13:48+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير السعودي لنتائج اجتماع الرياض بشأن سوريا، اليوم الأحد.وأشار الوزير إلى ضرورة أن تكون سوريا عنصر استقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي.ودعا إلى استمرار تقديم الدعم الإنساني للسوريين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى وطنهم بأمان وكرامة.كما شدد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية بما يضمن استقرار المنطقة ويحقق تطلعات الشعب السوري.
https://sarabic.ae/20250107/مجلس-الوزراء-السعودي-يجدد-موقف-بلاده-الداعم-لأمن-سوريا-واستقرارها-1096563887.html
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السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين

13:48 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن مستقبل سوريا هو شأن يخص السوريين أنفسهم، مشددا على أهمية العمل لضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير السعودي لنتائج اجتماع الرياض بشأن سوريا، اليوم الأحد.

ورحب ابن فرحان بـ"الخطوات الإيجابية التي تتخذها الإدارة الجديدة في سوريا للحفاظ على مؤسسات الدولة والبدء في عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف الشعب السوري".

وأشار الوزير إلى ضرورة أن تكون سوريا عنصر استقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحقيق التعافي الاقتصادي.
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
مجلس الوزراء السعودي يجدد موقف بلاده الداعم لأمن سوريا واستقرارها
7 يناير, 13:43 GMT
ودعا إلى استمرار تقديم الدعم الإنساني للسوريين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى وطنهم بأمان وكرامة.
كما شدد وزير الخارجية السعودي على موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية بما يضمن استقرار المنطقة ويحقق تطلعات الشعب السوري.
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