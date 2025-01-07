مجلس الوزراء السعودي يجدد موقف بلاده الداعم لأمن سوريا واستقرارها
© AP Photo / Fethi Belaidحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
© AP Photo / Fethi Belaid
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أشاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بنتائج المحادثات التي أجراها الوفد السوري الرفيع في الرياض.
وجدد مجلس الوزراء السعودي، في بيان له، الموقف الداعم لأمن سوريا واستقرارها، مؤكدا على مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.
#مجلس_الوزراء يُشِيد بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، ويجدّد الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.#واس pic.twitter.com/q1dx0q1JFX— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 7, 2025
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، في الآونة الأخيرة، بيانا بشأن لقاء وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الجانبين، ناقشا سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق".
وتابع البيان: "تم التطرق للعديد من المواضيع الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي".
وقام وفد سوري رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات في الحكومة المؤقتة السورية الأربعاء الماضي، بزيارة إلى السعودية.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن زيارة الوفد السوري تمثل أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وصرح مصدر في وزارة الخارجية السورية، بأن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".
13 ديسمبر 2024, 09:12 GMT
وفي وقت سابق، أطلقت المملكة العربية السعودية، جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية، التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".
وأوضحت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة القائم بأعمال سفارة السعودية في سوريا، عبد الله بن صالح الحريص، إلى جانب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور محمد حازم بقله، وعدد من وسائل الإعلام.