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حول زيارة الوفد السوري إلى السعودية... باحث: شراكة سياسية وأمنية جديدة تهدف إلى حماية سوريا
حول زيارة الوفد السوري إلى السعودية... باحث: شراكة سياسية وأمنية جديدة تهدف إلى حماية سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي، أنّ "الزيارة الحالية للوفد السوري إلى العاصمة السعودية تحمل إشارات هامة نحو تعزيز العلاقات بين المملكة... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T08:16+0000
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وأوضح آل عاتي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "اختيار الرياض لتكون نقطة البداية في تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية يعود إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه السعودية في دعم الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك العمل على تعويمها دوليًا وزيادة الاعتراف السياسي بها على الساحة الدولية". وأضاف أنّ "المملكة قادرة على تقديم المعونات الاقتصادية اللازمة لتحفيز الاقتصاد السوري ودعمه في مرحلة إعادة البناء".وتابع: أنّ "العلاقات السعودية التركية ستكون عاملاً مهماً في تعزيز التعاون الأمني في المنطقة، خاصة في سوريا، بالإضافة إلى مساعدة السوريين في تسوية النزاع الداخلي، بما في ذلك سحب السلاح من الفصائل المسلحة وإعادة تنظيمها كأحزاب سياسية".وفي ما يتعلق بالموقف السعودي من الشأن السوري الداخلي، أكد آل عاتي أنّ "مجلس الوزراء السعودي شدد على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مع التأكيد على دور المملكة في دعم الحوار الوطني السوري وتوفير بيئة إيجابية تعزز من مشاركة جميع الأطراف السورية، دون النظر إلى الطوائف أو الأديان".وفي ختام تصريحاته، أكد آل عاتي أنّ "هناك تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل المحادثات بين سوريا والسعودية"، مشيرًا إلى أنّ "الرياض مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في المنطقة". كما لفت إلى أنّ "زيارة المسؤولين السعوديين إلى بيروت قد تم تأجيلها"، مشيرًا إلى أنّ "ملف الرئاسة اللبنانية يحتاج إلى مزيد من الوقت لحسمه".
https://sarabic.ae/20250101/السعودية-تطلق-جسرا-جويا-للمساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-1096389273.html
https://sarabic.ae/20241210/مسؤول-بيان-السعودية-بشأن-سوريا-يعبر-عن-حفاظها-على-الأمن-القومي-العربي-1095659699.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, دمشق, الرياض, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, دمشق, الرياض, حصري, تقارير سبوتنيك

حول زيارة الوفد السوري إلى السعودية... باحث: شراكة سياسية وأمنية جديدة تهدف إلى حماية سوريا

08:16 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
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حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي، أنّ "الزيارة الحالية للوفد السوري إلى العاصمة السعودية تحمل إشارات هامة نحو تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مع التركيز على التعاون السياسي والأمني والاقتصادي".
وأوضح آل عاتي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "اختيار الرياض لتكون نقطة البداية في تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية يعود إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه السعودية في دعم الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك العمل على تعويمها دوليًا وزيادة الاعتراف السياسي بها على الساحة الدولية". وأضاف أنّ "المملكة قادرة على تقديم المعونات الاقتصادية اللازمة لتحفيز الاقتصاد السوري ودعمه في مرحلة إعادة البناء".

كما شدد الباحث السياسي على أنّ "الزيارة تركز بشكل خاص على التعاون الأمني، حيث تم الحديث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية السورية وتنسيق الجهود بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، ما يشير إلى تأسيس شراكة سياسية وأمنية جديدة تهدف إلى حماية سوريا وتعزيز الاستقرار فيها".

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وتابع: أنّ "العلاقات السعودية التركية ستكون عاملاً مهماً في تعزيز التعاون الأمني في المنطقة، خاصة في سوريا، بالإضافة إلى مساعدة السوريين في تسوية النزاع الداخلي، بما في ذلك سحب السلاح من الفصائل المسلحة وإعادة تنظيمها كأحزاب سياسية".

وفي هذا السياق، أشار آل عاتي إلى أنّ "السعودية ستساهم في إعادة هيكلة وزارة الداخلية السورية، وستقدم مساعدات لوجستية لتسهيل إجراءات التعامل مع النازحين السوريين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الأمنية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن الداخلي".

وفي ما يتعلق بالموقف السعودي من الشأن السوري الداخلي، أكد آل عاتي أنّ "مجلس الوزراء السعودي شدد على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مع التأكيد على دور المملكة في دعم الحوار الوطني السوري وتوفير بيئة إيجابية تعزز من مشاركة جميع الأطراف السورية، دون النظر إلى الطوائف أو الأديان".
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وشدّد ضيف "سبوتنيك" على أنّ "الرياض تسعى بشكل جاد إلى دعم جهود إعادة إعمار سوريا"، لافتًا إلى أنّ "السعودية ستقدم مساعدات إنسانية ولوجستية في إطار الجسر الجوي الذي تم إطلاقه مؤخرًا لدعم الشعب السوري".

وفي ختام تصريحاته، أكد آل عاتي أنّ "هناك تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل المحادثات بين سوريا والسعودية"، مشيرًا إلى أنّ "الرياض مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في المنطقة". كما لفت إلى أنّ "زيارة المسؤولين السعوديين إلى بيروت قد تم تأجيلها"، مشيرًا إلى أنّ "ملف الرئاسة اللبنانية يحتاج إلى مزيد من الوقت لحسمه".
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