https://sarabic.ae/20250103/حول-زيارة-الوفد-السوري-إلى-السعودية-باحث-شراكة-سياسية-وأمنية-جديدة-تهدف-إلى-حماية-سوريا-1096437428.html

حول زيارة الوفد السوري إلى السعودية... باحث: شراكة سياسية وأمنية جديدة تهدف إلى حماية سوريا

حول زيارة الوفد السوري إلى السعودية... باحث: شراكة سياسية وأمنية جديدة تهدف إلى حماية سوريا

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي، أنّ "الزيارة الحالية للوفد السوري إلى العاصمة السعودية تحمل إشارات هامة نحو تعزيز العلاقات بين المملكة... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T08:16+0000

2025-01-03T08:16+0000

2025-01-03T08:16+0000

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وأوضح آل عاتي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "اختيار الرياض لتكون نقطة البداية في تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية يعود إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه السعودية في دعم الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك العمل على تعويمها دوليًا وزيادة الاعتراف السياسي بها على الساحة الدولية". وأضاف أنّ "المملكة قادرة على تقديم المعونات الاقتصادية اللازمة لتحفيز الاقتصاد السوري ودعمه في مرحلة إعادة البناء".وتابع: أنّ "العلاقات السعودية التركية ستكون عاملاً مهماً في تعزيز التعاون الأمني في المنطقة، خاصة في سوريا، بالإضافة إلى مساعدة السوريين في تسوية النزاع الداخلي، بما في ذلك سحب السلاح من الفصائل المسلحة وإعادة تنظيمها كأحزاب سياسية".وفي ما يتعلق بالموقف السعودي من الشأن السوري الداخلي، أكد آل عاتي أنّ "مجلس الوزراء السعودي شدد على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مع التأكيد على دور المملكة في دعم الحوار الوطني السوري وتوفير بيئة إيجابية تعزز من مشاركة جميع الأطراف السورية، دون النظر إلى الطوائف أو الأديان".وفي ختام تصريحاته، أكد آل عاتي أنّ "هناك تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل المحادثات بين سوريا والسعودية"، مشيرًا إلى أنّ "الرياض مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في المنطقة". كما لفت إلى أنّ "زيارة المسؤولين السعوديين إلى بيروت قد تم تأجيلها"، مشيرًا إلى أنّ "ملف الرئاسة اللبنانية يحتاج إلى مزيد من الوقت لحسمه".

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