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سفير سوريا لدى السعودية: وزارة الخارجية لا تعمل.. وما نفعله "مبادرات فردية"
سفير سوريا لدى السعودية: وزارة الخارجية لا تعمل.. وما نفعله "مبادرات فردية"
سبوتنيك عربي
قال محمد أيمن سوسان، سفير سوريا في السعودية إن وزارة الخارجية السورية لا تعمل ولم يرد أي تكليف حتى الآن منذ سقوط نظام بشار الأسد. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T09:12+0000
2024-12-14T09:12+0000
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وأضاف: السفراء والدبلوماسيون ينفذون سياسات الدولة، ولكن في هذا الظرف الاستثنائي وغياب التعليمات من دمشق، نعمل على اتخاذ مبادرات فردية، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، للاستجابة لمتطلبات السوريين المقيمين خارج البلاد.وأوضح سوسان أن هناك ارتياح لدى السلك الدبلوماسي للتغيير الذي حصل في سوريا، مع التطلع إلى أن تكون الفترة القادمة مدخلاً لعودة الاستقرار، مكملا: نأمل أن يكون سقوط النظام فاتحة لصفحة جديدة في تاريخ سوريا، ويعزز وحدتها الوطنية وبناء دولة أساسها المواطنة وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، خصوصاً العربية.وفي السياق نفسه قال إن المواقف التي عبرت عنها السعودية إزاء التطورات في سوريا تأتي تأكيداً للمواقف الثابتة في الحرص على سيادة وسلامة ووحدة سورية، ورفع المعاناة عن الشعب السوري.‏
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العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم

سفير سوريا لدى السعودية: وزارة الخارجية لا تعمل.. وما نفعله "مبادرات فردية"

09:12 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 14.12.2024)
السفير السوري في السعودية متداول إكس
السفير السوري في السعودية متداول إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
تابعنا عبر
قال محمد أيمن سوسان، سفير سوريا في السعودية إن وزارة الخارجية السورية لا تعمل ولم يرد أي تكليف حتى الآن منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وأضاف: السفراء والدبلوماسيون ينفذون سياسات الدولة، ولكن في هذا الظرف الاستثنائي وغياب التعليمات من دمشق، نعمل على اتخاذ مبادرات فردية، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، للاستجابة لمتطلبات السوريين المقيمين خارج البلاد.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
تركيا تعلن رسميا استئناف عمل سفارتها في سوريا ابتداء من الغد
أمس, 20:06 GMT
وأوضح سوسان أن هناك ارتياح لدى السلك الدبلوماسي للتغيير الذي حصل في سوريا، مع التطلع إلى أن تكون الفترة القادمة مدخلاً لعودة الاستقرار، مكملا: نأمل أن يكون سقوط النظام فاتحة لصفحة جديدة في تاريخ سوريا، ويعزز وحدتها الوطنية وبناء دولة أساسها المواطنة وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، خصوصاً العربية.
وفي السياق نفسه قال إن المواقف التي عبرت عنها السعودية إزاء التطورات في سوريا تأتي تأكيداً للمواقف الثابتة في الحرص على سيادة وسلامة ووحدة سورية، ورفع المعاناة عن الشعب السوري.
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