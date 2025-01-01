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https://sarabic.ae/20250101/وفد-سوري-يصل-السعودية-على-رأسه-وزيرا-الخارجية-والدفاع-ورئيس-الاستخبارات--1096397874.html
وفد سوري يصل السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات
وفد سوري يصل السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات
سبوتنيك عربي
وصل، اليوم الأربعاء، إلى السعودية وفد سوري رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T21:08+0000
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن زيارة الوفد السوري تمثل أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وصرح مصدر في وزارة الخارجية السورية بأن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب يصل الى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".وفي وقت سابق، أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز.وأوضحت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة القائم بأعمال سفارة السعودية في سوريا، عبد الله بن صالح الحريص، إلى جانب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور محمد حازم بقله، وعدد من وسائل الإعلام.من جانبه، قال الحريص إن هذه المساعدات "تعد امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب السوري الشقيق من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي تمر بهفي السياق ذاته، توجه رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري بالشكر إلى السعودية على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة لبلاده، موضحًا أنه سيتم إيصالها للمحتاجين والمتضررين في جميع الأراضي السورية بلا تمييز".وتتابع زيارات الوفود الدبلوماسية إلى سوريا، كما تلقت دمشق اتصالات من عدد من العواصم العربية والأجنبية، وسط مساع لإعادة علاقات ظلت مقطوعة على مدار سنوات.
https://sarabic.ae/20250101/سوريا-فصائل-محلية-في-السويداء-تمنع-دخول-إدارة-العمليات-العسكرية-إلى-المحافظة-1096386368.html
https://sarabic.ae/20250101/الجيش-الأردني-يعلن-مقتل-مهربين-حاولوا-التسلل-من-سوريا-1096380879.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم

وفد سوري يصل السعودية على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات

21:08 GMT 01.01.2025
© Getty Images / NurPhotoتظاهرات في روما لإحياء الذكرى الثالثة للثورة السورية علم 2014
تظاهرات في روما لإحياء الذكرى الثالثة للثورة السورية علم 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Getty Images / NurPhoto
تابعنا عبر
وصل، اليوم الأربعاء، إلى السعودية وفد سوري رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن زيارة الوفد السوري تمثل أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وصرح مصدر في وزارة الخارجية السورية بأن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب يصل الى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
سوريا... فصائل محلية في السويداء تمنع دخول "إدارة العمليات العسكرية" إلى المحافظة
13:20 GMT
وفي وقت سابق، أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز.
وأوضحت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة القائم بأعمال سفارة السعودية في سوريا، عبد الله بن صالح الحريص، إلى جانب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور محمد حازم بقله، وعدد من وسائل الإعلام.
ضابط في الجيش الأردني يتفقد حرس الشرف استعدادًا لوصول الأمير البريطاني ويليام إلى مطار عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
الجيش الأردني يعلن مقتل مهربين حاولوا التسلل من سوريا
10:00 GMT
من جانبه، قال الحريص إن هذه المساعدات "تعد امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب السوري الشقيق من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي تمر به
في السياق ذاته، توجه رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري بالشكر إلى السعودية على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة لبلاده، موضحًا أنه سيتم إيصالها للمحتاجين والمتضررين في جميع الأراضي السورية بلا تمييز".
وتتابع زيارات الوفود الدبلوماسية إلى سوريا، كما تلقت دمشق اتصالات من عدد من العواصم العربية والأجنبية، وسط مساع لإعادة علاقات ظلت مقطوعة على مدار سنوات.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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