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سوريا... فصائل محلية في السويداء تمنع دخول "إدارة العمليات العسكرية" إلى المحافظة
سوريا... فصائل محلية في السويداء تمنع دخول "إدارة العمليات العسكرية" إلى المحافظة
سبوتنيك عربي
حاول رتل تابع لما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، ليل أمس الثلاثاء، الدخول إلى محافظة السويداء، لكن الفصائل المحلية منعت دخوله. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T13:20+0000
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وقالت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" إن "أكثر من 40 سيارة دفع رباعي تابعة لإدارة العمليات العسكرية، حاولت الدخول عبر طريق دمشق باتجاه محافظة السويداء، حيث تم إيقاف الرتل على أحد مداخل المحافظة ومنعه من الدخول من قبل فصائل محلية في المنطقة.وأضافت المصادر أن "اتصالات مكثفة جرت بين إدارة العمليات العسكرية وقيادة الفصائل المحلية، ووجهاء محافظة السويداء، أفضت إلى إنسحاب الرتل باتجاه مدينة دمشق وذلك بسبب عدم وجود تنسيق مسبق بين الطرفين لدخول المدينة".وحول إدارة محافظة السويداء في الوقت الحالي، أكدت المصادر أن "الفصائل المحلية تعمل على تأمين الوضع الأمني داخل المحافظة ويتم إعادة تأهيل كامل المرافق الخدمية والمؤسسات لتعود للخدمة خلال مدة قصيرة، تحت إشراف مشترك بين أهالي المحافظة ومندوبين من قبل الحكومة الانتقالية في دمشق".ويشار إلى أن محافظة السويداء تقع في جنوب سوريا، وغالبية سكانها من المكون الدرزي حيث عملوا على تشكيل عدة مجموعات خلال السنوات الماضية، تحت مسمى فصائل محلية مهمتها حماية وتأمين المحافظة وسكانها.مستشار "الهيئة السياسية" في الحسكة: وجود عناصر من جنسيات أخرى بالجيش في رتب شرفية فقط80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
سوريا... فصائل محلية في السويداء تمنع دخول "إدارة العمليات العسكرية" إلى المحافظة
حصري
حاول رتل تابع لما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا، ليل أمس الثلاثاء، الدخول إلى محافظة السويداء، لكن الفصائل المحلية منعت دخوله.
وقالت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" إن "أكثر من 40 سيارة دفع رباعي تابعة لإدارة العمليات العسكرية، حاولت الدخول عبر طريق دمشق باتجاه محافظة السويداء، حيث تم إيقاف الرتل على أحد مداخل المحافظة ومنعه من الدخول من قبل فصائل محلية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن "اتصالات مكثفة جرت بين إدارة العمليات العسكرية وقيادة الفصائل المحلية، ووجهاء محافظة السويداء، أفضت إلى إنسحاب الرتل باتجاه مدينة دمشق وذلك بسبب عدم وجود تنسيق مسبق بين الطرفين لدخول المدينة".
وكشفت المصادر أن "وجهاء مدينة السويداء وعلى رأسهم حكت الهجري، كانوا قد أبلغوا إدارة العمليات العسكرية، في وقت سابق، أن الفصائل المحلية في مدينة السويداء لن تقوم بتسليم سلاحها في الوقت الحالي، حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتم تشكيل حكومة دائمة وفق القوانين والدستور الجديد، الذي سيتم إعداده في المرحلة المقبلة بتوافق جميع السوريين، على حد قوله".
وحول إدارة محافظة السويداء في الوقت الحالي، أكدت المصادر أن "الفصائل المحلية تعمل على تأمين الوضع الأمني
داخل المحافظة ويتم إعادة تأهيل كامل المرافق الخدمية والمؤسسات لتعود للخدمة خلال مدة قصيرة، تحت إشراف مشترك بين أهالي المحافظة ومندوبين من قبل الحكومة الانتقالية في دمشق".
ويشار إلى أن محافظة السويداء تقع في جنوب سوريا، وغالبية سكانها من المكون الدرزي حيث عملوا على تشكيل عدة مجموعات
خلال السنوات الماضية، تحت مسمى فصائل محلية مهمتها حماية وتأمين المحافظة وسكانها.