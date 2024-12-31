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من الملعب
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10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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سوريا... إعدام 9 مدنيين في حمص وريف اللاذقية رميا بالرصاص واختطاف آخرين
سوريا... إعدام 9 مدنيين في حمص وريف اللاذقية رميا بالرصاص واختطاف آخرين
سبوتنيك عربي
عُثر على 6 جثث تعود لمدنيين خطفوا، في وقت سابق، في مدينة حمص وسط سوريا، حيث تم إعدامهم رميا بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، تزامنا مع حوادث مشابهة في مناطق... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T12:18+0000
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وقالت مصادر "سبوتنيك" في سوريا، إن "6 مدنيين تم اختطافهم بحي العباسية في مدينة حمص، بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من قبل مسلحين مجهولين تم العثور على جثثهم بعد إعدامهم رميا بالرصاص على أطراف مدينة حمص، 5 منهم من عائلة واحدة".وأكدت المصادر أن حوادث الخطف باتت تسجل بالعشرات يوميا بمختلف المناطق السورية، كان آخرها اختطاف 4 شبان في مدينة حمص، من قبل مسلحين ملثمين يستقلون سيارتي دفع رباعي، يوم أمس الاثنين، دون معرفة مصيرهم.ذات المشهد سُجل في ريف اللاذقية وريف حماة الغربي وحلب، حيث سُجلت أكثر من 15 حالة خطف، خلال 48 الساعة الماضية، طالت مدنيين بينهم أطفال دون الكشف عن مصيرهم أو الجهة التي تقف وراء عمليات الخطف هذه.ومنذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على نظام الحكم في سوريا بعد تنحي الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سُجلت مئات حالات الخطف في محافظات سورية عدة، فيما تم العثور على نحو 400 جثة تعود معظمها لمدنيين تم إعدامهم رميا بالرصاص، خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب مصادر طبية لـ"سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20241231/خبير-عدم-تدخل-روسيا-في-سوريا-محل-احترام-وأحمل-رسالة-من-سكان-الساحل-إلى-موسكو-1096358113.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا... إعدام 9 مدنيين في حمص وريف اللاذقية رميا بالرصاص واختطاف آخرين

12:18 GMT 31.12.2024
© Getty Images / Ali Haj Suleimanمنظر للمباني المتضررة في داريا
منظر للمباني المتضررة في داريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Getty Images / Ali Haj Suleiman
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عُثر على 6 جثث تعود لمدنيين خطفوا، في وقت سابق، في مدينة حمص وسط سوريا، حيث تم إعدامهم رميا بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، تزامنا مع حوادث مشابهة في مناطق أخرى.
وقالت مصادر "سبوتنيك" في سوريا، إن "6 مدنيين تم اختطافهم بحي العباسية في مدينة حمص، بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من قبل مسلحين مجهولين تم العثور على جثثهم بعد إعدامهم رميا بالرصاص على أطراف مدينة حمص، 5 منهم من عائلة واحدة".

وبحسب المصادر، فقد تم العثور على 3 جثث لأشخاص قد أعدموا رميا بالرصاص في مدينة جبلة الساحلية، اثنتان منهما لرجل سبعيني وولده بالعقد الثالث من العمر، إذ كانت مجموعة مسلحة قد قامت باقتيادهم إلى جهة مجهولة، في الـ13 من الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن حوادث الخطف باتت تسجل بالعشرات يوميا بمختلف المناطق السورية، كان آخرها اختطاف 4 شبان في مدينة حمص، من قبل مسلحين ملثمين يستقلون سيارتي دفع رباعي، يوم أمس الاثنين، دون معرفة مصيرهم.
جنود الجيش الروسي ينتشلون أشخاص أحياء من تحت أنقاض أحد الأبنية في منطقة المشارقة بمدينة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
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10:56 GMT
ذات المشهد سُجل في ريف اللاذقية وريف حماة الغربي وحلب، حيث سُجلت أكثر من 15 حالة خطف، خلال 48 الساعة الماضية، طالت مدنيين بينهم أطفال دون الكشف عن مصيرهم أو الجهة التي تقف وراء عمليات الخطف هذه.
ومنذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على نظام الحكم في سوريا بعد تنحي الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سُجلت مئات حالات الخطف في محافظات سورية عدة، فيما تم العثور على نحو 400 جثة تعود معظمها لمدنيين تم إعدامهم رميا بالرصاص، خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب مصادر طبية لـ"سبوتنيك".
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