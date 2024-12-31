https://sarabic.ae/20241231/خبير-عدم-تدخل-روسيا-في-سوريا-محل-احترام-وأحمل-رسالة-من-سكان-الساحل-إلى-موسكو-1096358113.html

خبير: عدم تدخل روسيا في سوريا محل احترام وأحمل رسالة من سكان الساحل إلى موسكو

خبير: عدم تدخل روسيا في سوريا محل احترام وأحمل رسالة من سكان الساحل إلى موسكو

سبوتنيك عربي

أكد المحامي والباحث السياسي السوري رامي خير، أن "عدم تدخل روسيا في الشؤون الداخلية لسوريا، أمر يجب أن يُحترم"، وأشار خير إلى "وجود مطلب من السوريين في المناطق... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T10:56+0000

2024-12-31T10:56+0000

2024-12-31T10:56+0000

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وقال خير في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "حملت رسالة من سكان الساحل السوري تدعو روسيا للتدخل في تشكيل فريق يمثلهم وأن تكون ضمانة لهم في المرحلة المقبلة".وأكد الباحث السياسي السوري أن "القرار الأممي لا يقتصر فقط على وجود السلطة، بل يشمل أيضًا الحاجة إلى الحوار مع جميع مكونات الأطياف السورية"، وشدد على أنه "لا يمكننا أن نصنع حوارًا على المقاس، بل نحتاج إلى تأسيس خطوات جديدة تخدم سوريا وشعبها"، وأضاف: "هناك رغبة في تحييد أطراف فاعلة في سوريا، وهذا هو جوهر الخلاف".وفي ما يخص الوضع الداخلي، أكد خير أن "المرحلة الحالية في سوريا ضبابية، وأن هناك احتقانًا شديدًا في الشارع السوري"، حيث وصف الحراك المدني الذي شهدته البلاد منذ يومين بأنه "تم شيطنته لأسباب تنظيمية"، وأضاف: "أي طرف فاعل في سوريا لن يأخذ الشرعية الدولية دون المجتمع المدني".ورغم الصعوبات، أشار خير إلى "بعض الإيجابيات في الوضع السوري، حيث كان هناك توقعات بحرب دموية شاملة بعد سقوط النظام، ولكن تلك التوقعات لم تتحقق"، وتحدث عن "سلبيات في التعيينات الإدارية، بما في ذلك تعيينات لا تتناغم مع جميع أطياف المجتمع السوري"، مطالبًا بـ"إزالة الأقنعة عن وجوه من يتجولون في الشارع السوري".وأضاف خير: "نطالب بإعادة دمج عناصر في الجيش السوري، خصوصًا الذين لم تتلطخ أيديهم بالدم".وشدد ضيف "سبوتنيك"، على "أهمية إيجاد حل سياسي شامل يضمن استقرار سوريا ويحافظ على مصالح جميع أطياف الشعب السوري"، محذرًا من أن "أي حل سياسي لا يضمن المشاركة الواسعة لجميع المكونات السورية سيواجه الفشل حتمًا".أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشقوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

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