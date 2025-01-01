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80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا
80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية على مناطق واسعة بسوريا، بدأت قوانين جديدة تطبق على أرض الواقع دون مرجعية. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا: "إحدى الفصائل المسلحة ألقت القبض على شاب وفتاة أثناء مشيهما في أحد شوارع مدينة درعا حيث تم اقتيادهما إلى مركز أمني، حيث تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين الإثننن".وأضافت المصادر: "تم إحضار الشاب إلى أحد شوارع درعا وأمام عشرات المدنيين قال أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة إن قرارا جديداً صدر يقضي بفرض عقوبة الجلد "80 جلدة" في حال قبض على أي شاب يجلس مع فتاة أو يقوم بمرافقتها في الأماكن العامة (دون صلة قرابة)".وتابع: "القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وتم العفو عن الشاب الذي قبض عليه تجاوزا لعدم معرفته بالتعليمات الجديدة، حيث قام أحد الموجودين بتوثيق الحالة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".وختمت المصادر أن "هذه الحادثة والتعليمات الجديدة طرحت عدة تساؤلات عند الأهالي حول من يصدر تلك القوانين، وكيف يتم تشريعها في ظل عدم وجود أي مرجعية قضائية أو قانونية في المنطقة في ظل توقف عمل المجمعات القضائية في البلاد".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا

11:31 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 01.01.2025)
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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حصري
منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية على مناطق واسعة بسوريا، بدأت قوانين جديدة تطبق على أرض الواقع دون مرجعية.
وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا: "إحدى الفصائل المسلحة ألقت القبض على شاب وفتاة أثناء مشيهما في أحد شوارع مدينة درعا حيث تم اقتيادهما إلى مركز أمني، حيث تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين الإثننن".
وأضافت المصادر: "تم إحضار الشاب إلى أحد شوارع درعا وأمام عشرات المدنيين قال أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة إن قرارا جديداً صدر يقضي بفرض عقوبة الجلد "80 جلدة" في حال قبض على أي شاب يجلس مع فتاة أو يقوم بمرافقتها في الأماكن العامة (دون صلة قرابة)".
وتابع: "القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وتم العفو عن الشاب الذي قبض عليه تجاوزا لعدم معرفته بالتعليمات الجديدة، حيث قام أحد الموجودين بتوثيق الحالة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".
وختمت المصادر أن "هذه الحادثة والتعليمات الجديدة طرحت عدة تساؤلات عند الأهالي حول من يصدر تلك القوانين، وكيف يتم تشريعها في ظل عدم وجود أي مرجعية قضائية أو قانونية في المنطقة في ظل توقف عمل المجمعات القضائية في البلاد".
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