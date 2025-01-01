https://sarabic.ae/20250101/80-جلدة-عقوبة-مشي-أو-جلوس-الشباب-مع-الفتيات-في-الشوارع-والأماكن-العامة-بدرعا-جنوبي-سوريا-1096383891.html
80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا
80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية على مناطق واسعة بسوريا، بدأت قوانين جديدة تطبق على أرض الواقع دون مرجعية. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T11:31+0000
2025-01-01T11:31+0000
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وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا: "إحدى الفصائل المسلحة ألقت القبض على شاب وفتاة أثناء مشيهما في أحد شوارع مدينة درعا حيث تم اقتيادهما إلى مركز أمني، حيث تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين الإثننن".وأضافت المصادر: "تم إحضار الشاب إلى أحد شوارع درعا وأمام عشرات المدنيين قال أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة إن قرارا جديداً صدر يقضي بفرض عقوبة الجلد "80 جلدة" في حال قبض على أي شاب يجلس مع فتاة أو يقوم بمرافقتها في الأماكن العامة (دون صلة قرابة)".وتابع: "القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وتم العفو عن الشاب الذي قبض عليه تجاوزا لعدم معرفته بالتعليمات الجديدة، حيث قام أحد الموجودين بتوثيق الحالة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".وختمت المصادر أن "هذه الحادثة والتعليمات الجديدة طرحت عدة تساؤلات عند الأهالي حول من يصدر تلك القوانين، وكيف يتم تشريعها في ظل عدم وجود أي مرجعية قضائية أو قانونية في المنطقة في ظل توقف عمل المجمعات القضائية في البلاد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا
11:31 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 01.01.2025)
حصري
منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية على مناطق واسعة بسوريا، بدأت قوانين جديدة تطبق على أرض الواقع دون مرجعية.
وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا: "إحدى الفصائل المسلحة ألقت القبض على شاب وفتاة أثناء مشيهما في أحد شوارع مدينة درعا حيث تم اقتيادهما إلى مركز أمني، حيث تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين الإثننن".
وأضافت المصادر: "تم إحضار الشاب إلى أحد شوارع درعا وأمام عشرات المدنيين قال أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة إن قرارا جديداً صدر يقضي بفرض عقوبة الجلد "80 جلدة" في حال قبض على أي شاب يجلس مع فتاة أو يقوم بمرافقتها في الأماكن العامة (دون صلة قرابة)".
وتابع: "القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وتم العفو عن الشاب الذي قبض عليه تجاوزا لعدم معرفته بالتعليمات الجديدة، حيث قام أحد الموجودين بتوثيق الحالة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".
وختمت المصادر أن "هذه الحادثة والتعليمات الجديدة طرحت عدة تساؤلات عند الأهالي حول من يصدر تلك القوانين، وكيف يتم تشريعها في ظل عدم وجود أي مرجعية قضائية أو قانونية في المنطقة في ظل توقف عمل المجمعات القضائية في البلاد".