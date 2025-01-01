https://sarabic.ae/20250101/80-جلدة-عقوبة-مشي-أو-جلوس-الشباب-مع-الفتيات-في-الشوارع-والأماكن-العامة-بدرعا-جنوبي-سوريا-1096383891.html

80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا

80 جلدة عقوبة مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات في الشوارع والأماكن العامة بدرعا جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية على مناطق واسعة بسوريا، بدأت قوانين جديدة تطبق على أرض الواقع دون مرجعية. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T11:31+0000

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وقالت مصادر وكالة "سبوتنيك" في سوريا: "إحدى الفصائل المسلحة ألقت القبض على شاب وفتاة أثناء مشيهما في أحد شوارع مدينة درعا حيث تم اقتيادهما إلى مركز أمني، حيث تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين الإثننن".وأضافت المصادر: "تم إحضار الشاب إلى أحد شوارع درعا وأمام عشرات المدنيين قال أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة إن قرارا جديداً صدر يقضي بفرض عقوبة الجلد "80 جلدة" في حال قبض على أي شاب يجلس مع فتاة أو يقوم بمرافقتها في الأماكن العامة (دون صلة قرابة)".وتابع: "القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وتم العفو عن الشاب الذي قبض عليه تجاوزا لعدم معرفته بالتعليمات الجديدة، حيث قام أحد الموجودين بتوثيق الحالة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".وختمت المصادر أن "هذه الحادثة والتعليمات الجديدة طرحت عدة تساؤلات عند الأهالي حول من يصدر تلك القوانين، وكيف يتم تشريعها في ظل عدم وجود أي مرجعية قضائية أو قانونية في المنطقة في ظل توقف عمل المجمعات القضائية في البلاد".

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