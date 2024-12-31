https://sarabic.ae/20241231/أمريكا-وإسرائيل-تعلقان-على-تصريحات-أحمد-الشرع-بشأن-الفترة-الانتقالية-1096354445.html

أمريكا وإسرائيل تعلقان على تصريحات أحمد الشرع بشأن الفترة الانتقالية

أمريكا وإسرائيل تعلقان على تصريحات أحمد الشرع بشأن الفترة الانتقالية

سبوتنيك عربي

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على تصريحات أدلى بها أحمد الشرع، قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حول الفترة الانتقالية في البلاد،... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T09:38+0000

2024-12-31T09:38+0000

2024-12-31T09:38+0000

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ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "واشنطن تأمل أن تكون الانتخابات في سوريا، حرة ونزيهة، تُجرى بشفافية وشمولية".كما أفاد المسؤول الأمريكي بأن "واشنطن تأمل في أن يتم بناء سوريا، بروح قرار مجلس الأمن 2254"، موضحًا: "نودّ أن نرى سوريا شاملة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك النساء والمجموعات الأقلية".وفي إسرائيل، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، انتقادات للإدارة السورية الجديدة، بسبب تأكيدها على تأجيل الانتخابات لفترة تصل إلى 4 سنوات.وكتب ساعر عبر منصة "إكس"، أمس الاثنين، أنه ناقش الوضع في سوريا، مع نظيره اليوناني جيورجوس غيرابتريتيس.وأوضح ساعر في منشوره: "أكدت خلال النقاش على الحاجة الملحة لحماية الأقليات في سوريا".وكان الشرع قد صرح، الأحد الماضي، بأن سوريا لن تجري انتخابات قبل 4 سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل 3 سنوات.وبخصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يشكل إطارا للانتقال السلمي في سوريا، أوضح الشرع أنه لم يعد قابلا للتنفيذ بعد سقوط السلطة السابقة.

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