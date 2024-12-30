https://sarabic.ae/20241230/ذو-القرنين-زنور-جدل-بسبب-وجود-ضباط-أجانب-ضمن-قائمة-ترفيعات-الشرع--1096335709.html

"ذو القرنين زنور"... جدل بسبب وجود ضباط أجانب ضمن قائمة ترفيعات الشرع

"ذو القرنين زنور"... جدل بسبب وجود ضباط أجانب ضمن قائمة ترفيعات الشرع

سبوتنيك عربي

أحدثت قائمة الأسماء التي تضمنتها ترفيعات الضباط في سوريا جدولا في وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بسبب بعض الأسماء التي تضمنتها القائمة. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T13:07+0000

2024-12-30T13:07+0000

2024-12-30T13:19+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأصدر قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قرارا يقضي بمنح رتب عسكرية لشخصيات ضمن الجيش السوري الجديد ابتداء من رتبة عقيد حتى رتبة لواء.وتضمنت القائمة أسماء شخصيات أجنبية معروفة بعملها مع المعارضة السورية المسلحة، وأحدثت بعض الأسماء جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي كاسم " ذو القرنين زنور البصر عبد الحميد"، وغيرها من أسماء غريبة عن المجتمع السوري.وكشفت مصادر لـ"سبوتنيك" عن وجود جنسيات غير سورية ممن تم منحهم رتبة عميد و عقيد في الجيش السوري الجديد بينهم:بالإضافة إلى وجود أسماء أخرى لا توجد معلومات دقيقة عن جنسياتهم الأجنبية، الأمر الذي أحدث المزيد من الجدل.وشمل قرار الشرع ترفيع وزير الدفاع الجديد مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان الجديد علي نور الدين النعسان إلى رتبة لواء، وترفيع 5 ضباط إلى رتبة عميد، و42 ضابطا إلى رتبة عقيد.وكانت مصادر خاصة في إدلب، قد قالت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحديث اليوم يدور عن إعطاء المسلحين الأجانب "مكافأة " لقتالهم خلال السنوات السابقة مع فصائل المعارضة المسلحة وهذه المكافأة ستكون منحهم الجنسية السورية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 3800 مسلح من جنسيات "ايغور - البان - أوزبك - تركستان - قوقاز" بالإضافة إلى جنسيات أخرى كانوا متواجدين سابقا في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي وتحديدا بالقرب من الحدود السورية التركية ومناطق بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ضمن تجمعات خصصتها "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا وبلدان عدة) ومنعت باقي الفصائل والسكان المحليين من الاقتراب منها أو الاختلاط معهم".

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