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تصويت... برأيك هل تحتمل سوريا البقاء لمدة 4 سنوات بلا رئيس منتخب و3 سنوات بلا دستور جديد؟
تصويت... برأيك هل تحتمل سوريا البقاء لمدة 4 سنوات بلا رئيس منتخب و3 سنوات بلا دستور جديد؟
سبوتنيك عربي
تصدّرت التصريحات الأخيرة التي أطلقها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عناوين الأخبار بسبب نقطتين مهمتين أشار إليهما، وهما موعد الانتخابات الرئاسية،... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T11:19+0000
2024-12-30T11:19+0000
استطلاعات الرأي
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الدستور
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وقال أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، في مقابلة مع قناة "العربية": "نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاث".وحول انتخاب رئيس لسوريا، قال الشرع إن "تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات، وإن اختيار الرئيس القادم لسوريا ستسبقه مراحل سياسية عديدة".برأيك، هل يجوز بقاء سوريا بلا رئيس لهذه المدة الطويلة، أم أن ذلك ضروريا للقيام بعملية إحصاء سكاني وحوار بين مكونات الشعب السوري؟صوّت للزعيم والشخصية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2024تصويت... ما هي توقعاتك لعام 2025؟صوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024تصويت... هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, الدستور, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, الدستور, опросы

تصويت... برأيك هل تحتمل سوريا البقاء لمدة 4 سنوات بلا رئيس منتخب و3 سنوات بلا دستور جديد؟

11:19 GMT 30.12.2024
© Getty Images / Anadolu/ Contributorزعيم الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" ينتظر وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق 22 كانون الأول (ديسمبر) 2024
زعيم الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع أبو محمد الجولاني ينتظر وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق 22 كانون الأول (ديسمبر) 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Getty Images / Anadolu/ Contributor
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تصدّرت التصريحات الأخيرة التي أطلقها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عناوين الأخبار بسبب نقطتين مهمتين أشار إليهما، وهما موعد الانتخابات الرئاسية، وموعد وضع دستور جديد للبلاد.
وقال أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، في مقابلة مع قناة "العربية": "نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاث".
وحول انتخاب رئيس لسوريا، قال الشرع إن "تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات، وإن اختيار الرئيس القادم لسوريا ستسبقه مراحل سياسية عديدة".

وأحدثت تلك التصريحات موجة جدل في الشارع السوري، خصوصا بين المتخصصين بالقانون الدستوري، حيث أكد الكثيرون أن هذه المدة الطويلة قد تسبب مشكلة حقيقية في البلاد وتأخذها إلى مكان خطير، فيما دافع آخرون عن الفكرة، مقارنين وقائعها بتجارب تاريخية استغرقت عشرات السنوات.

برأيك، هل يجوز بقاء سوريا بلا رئيس لهذه المدة الطويلة، أم أن ذلك ضروريا للقيام بعملية إحصاء سكاني وحوار بين مكونات الشعب السوري؟
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