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مستشار "الهيئة السياسية" في الحسكة: وجود عناصر من جنسيات أخرى بالجيش في رتب شرفية فقط
مستشار "الهيئة السياسية" في الحسكة: وجود عناصر من جنسيات أخرى بالجيش في رتب شرفية فقط
سبوتنيك عربي
صرح منسق ومستشار "الهيئة السياسية" في محافظة الحسكة، وعضو الأمانة العامة للـ"كتلة الوطنية الجامعة" في سوريا، العقيد هشام المصطفى، بأن "تحرير سوريا جاء بعد ثورة... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T12:49+0000
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وذكر المصطفى، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "سوريا بلد عريق ومتنوع الحضارات والقوميات والأديان"، مشيرًا إلى أن "ما يميز هذا التنوع العلاقات القوية والروابط بين أفرادها دون أي تفريق، ما يعكس قوة الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي".وأوضح أن "التسامح كان السمة الأساسية بين أطياف الشعب السوري منذ نجاح الثورة، إلا الذين أثاروا الفوضى والفساد والتفرقة".ودعا المصطفى "كافة الأطياف الوطنية السورية إلى بناء وطنهم الجديد بكل الأشكال الإيجابية وتضافر الجهود والالتفاف حول القيادة الجديدة، الذي سيسرع من مرحلة إعادة البناء ولفت أنظار العالم إلى سوريا ومساعدتها خلال المرحلة القادمة".واعتبر أن "كل من لم يسلم سلاحه بعد انتهاء المهلة التي أقرتها القيادة السورية الجديدة هو خارج عن القانون، وذلك بعد المهلة التي أعطيت لجميع منتسبي الجيش وجهاز الأمن بعد رحيل حكم الأسد، من أجل تسوية أوضاعهم".وأكد أن "الجيش السوري الجديد سوف يتكون من قيادات سورية"، مشيرًا إلى "وجود عناصر معينة من جنسيات أخرى كان لهم دور في مساعدة السوريين، منذ 14 عاما، ولذلك كان من رد الجميل لهؤلاء منحهم رتبًا فخرية".وأضاف المصطفى: "الجيش السوري الذي يتم بناؤه سيكون وطنيا خالصا للسوريين، ولن يكون هناك دور لأي شخص من خارج البلاد، إلا إذا تم منحه الجنسية عبر القانون الوطني".وأشار المصطفى إلى وجود "الكثير من الإشكاليات والمعوقات الداخلية، التي تقف حجر عثرة أمام النهوض بسوريا أبرزها، تحرير سوريا بالكامل في ظل المفاوضات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية والانخراط في الدولة الجديدة، وأيضا مسألة ملاحقة الخارجين عن النظام الجديد، وإعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين، وإعادة النازحين داخليا الذي يقطنون في الخيام".وأرجع المصطفى تأجيل مؤتمر الحوار الوطني السوري إلى "بعض الإشكاليات التي رأتها القيادة السورية، بعد الدعوة إليه بشكل سريع، وتم أخذ القرار بتأجيله من أجل استيفاء كل الملاحظات، التي وضعت وترتيب الأوراق واحتواء جميع السوريين وانضمامهم للمؤتمر".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سبوتنيك

مستشار "الهيئة السياسية" في الحسكة: وجود عناصر من جنسيات أخرى بالجيش في رتب شرفية فقط

12:49 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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صرح منسق ومستشار "الهيئة السياسية" في محافظة الحسكة، وعضو الأمانة العامة للـ"كتلة الوطنية الجامعة" في سوريا، العقيد هشام المصطفى، بأن "تحرير سوريا جاء بعد ثورة استمرت 13 عاما، ليثبت الشعب السوري أنه قادر على إنجاح ثورته".
وذكر المصطفى، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "سوريا بلد عريق ومتنوع الحضارات والقوميات والأديان"، مشيرًا إلى أن "ما يميز هذا التنوع العلاقات القوية والروابط بين أفرادها دون أي تفريق، ما يعكس قوة الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي".
وأوضح أن "التسامح كان السمة الأساسية بين أطياف الشعب السوري منذ نجاح الثورة، إلا الذين أثاروا الفوضى والفساد والتفرقة".
منظر للمباني المتضررة في داريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
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أمس, 12:18 GMT
ودعا المصطفى "كافة الأطياف الوطنية السورية إلى بناء وطنهم الجديد بكل الأشكال الإيجابية وتضافر الجهود والالتفاف حول القيادة الجديدة، الذي سيسرع من مرحلة إعادة البناء ولفت أنظار العالم إلى سوريا ومساعدتها خلال المرحلة القادمة".
واعتبر أن "كل من لم يسلم سلاحه بعد انتهاء المهلة التي أقرتها القيادة السورية الجديدة هو خارج عن القانون، وذلك بعد المهلة التي أعطيت لجميع منتسبي الجيش وجهاز الأمن بعد رحيل حكم الأسد، من أجل تسوية أوضاعهم".
وأكد أن "الجيش السوري الجديد سوف يتكون من قيادات سورية"، مشيرًا إلى "وجود عناصر معينة من جنسيات أخرى كان لهم دور في مساعدة السوريين، منذ 14 عاما، ولذلك كان من رد الجميل لهؤلاء منحهم رتبًا فخرية".
وأضاف المصطفى: "الجيش السوري الذي يتم بناؤه سيكون وطنيا خالصا للسوريين، ولن يكون هناك دور لأي شخص من خارج البلاد، إلا إذا تم منحه الجنسية عبر القانون الوطني".
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خامنئي: المعتدون على سوريا سيجبرون على التراجع
09:07 GMT
وأشار المصطفى إلى وجود "الكثير من الإشكاليات والمعوقات الداخلية، التي تقف حجر عثرة أمام النهوض بسوريا أبرزها، تحرير سوريا بالكامل في ظل المفاوضات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية والانخراط في الدولة الجديدة، وأيضا مسألة ملاحقة الخارجين عن النظام الجديد، وإعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين، وإعادة النازحين داخليا الذي يقطنون في الخيام".
وأرجع المصطفى تأجيل مؤتمر الحوار الوطني السوري إلى "بعض الإشكاليات التي رأتها القيادة السورية، بعد الدعوة إليه بشكل سريع، وتم أخذ القرار بتأجيله من أجل استيفاء كل الملاحظات، التي وضعت وترتيب الأوراق واحتواء جميع السوريين وانضمامهم للمؤتمر".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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