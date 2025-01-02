https://sarabic.ae/20250102/تفاصيل-أول-لقاء-بين-وزير-الخارجية-السعودي-ونظيره-في-الحكومة-السورية-المؤقتة-1096430192.html
تفاصيل أول لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره في الحكومة السورية المؤقتة
تفاصيل أول لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره في الحكومة السورية المؤقتة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بيانا بشأن لقاء وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، الذي عقد... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T18:20+0000
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الجانبين، ناقشا سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق".وتابع البيان: "تم التطرق للعديد من المواضيع الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي".ووصل أمس الأربعاء، إلى السعودية، وفد سوري رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات في الحكومة المؤقتة السورية.وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن زيارة الوفد السوري تمثل أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وصرح مصدر في وزارة الخارجية السورية، بأن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".وفي وقت سابق، أطلقت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية، التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".وأوضحت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة القائم بأعمال سفارة السعودية في سوريا، عبد الله بن صالح الحريص، إلى جانب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور محمد حازم بقله، وعدد من وسائل الإعلام.
https://sarabic.ae/20241210/مسؤول-بيان-السعودية-بشأن-سوريا-يعبر-عن-حفاظها-على-الأمن-القومي-العربي-1095659699.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تفاصيل أول لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره في الحكومة السورية المؤقتة
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بيانا بشأن لقاء وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الجانبين، ناقشا سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبها الشقيق".
وتابع البيان: "تم التطرق للعديد من المواضيع الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي".
ووصل أمس الأربعاء، إلى السعودية، وفد سوري رفيع المستوى
يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات في الحكومة المؤقتة السورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن زيارة الوفد السوري تمثل أول زيارة رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وصرح مصدر في وزارة الخارجية السورية، بأن "وفدا رسميا سوريا على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي".
10 ديسمبر 2024, 12:06 GMT
وفي وقت سابق، أطلقت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.
ونقلت وكالة
الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية، التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".
وأوضحت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة القائم بأعمال سفارة السعودية في سوريا، عبد الله بن صالح الحريص، إلى جانب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور محمد حازم بقله، وعدد من وسائل الإعلام.