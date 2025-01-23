https://sarabic.ae/20250123/لأول-مرة-منذ-15-عامًا-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-بيروت-في-زيارة-رسمية-صور-وفيديو--1097080308.html
لأول مرة منذ 15 عامًا... وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت في زيارة رسمية... صور وفيديو
لأول مرة منذ 15 عامًا... وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت في زيارة رسمية... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع إلى لبنان... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T15:22+0000
2025-01-23T15:22+0000
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تأتي زيارة ابن فرحان لتهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون، كما يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية وسط بيروت، ورئيس البرلمان نبيه بري، في مقره غرب بيروت.وقال ابن فرحان في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الثلاثاء الماضي، أن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين "شيئا إيجابيا للغاية"، وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل المنظور". يذكر أن عون قال بعيد انتخابه إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه به ولي العهد محمّد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وتولى عون وسلام منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية لمرحلة جديدة في بلد غارق في أزمة مالية منذ عام 2019 ويواجه الآن فاتورة إعادة إعمار بمليارات الدولارات.استثمار ضخم في لبنان... ملياردير عربي يضع شرطا واحدا قبل التنفيذوزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
لأول مرة منذ 15 عامًا... وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت في زيارة رسمية... صور وفيديو
وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع إلى لبنان منذ 15 عاماً.
تأتي زيارة ابن فرحان لتهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون، كما يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية وسط بيروت، ورئيس البرلمان نبيه بري، في مقره غرب بيروت.
وقال ابن فرحان في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الثلاثاء الماضي، أن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين "شيئا إيجابيا للغاية"، وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل المنظور".
وأضاف ابن فرحان: "يتعين أن نرى عملا حقيقيا وإصلاحا والتزاما بلبنان الذي يتطلع إلى المستقبل، وليس إلى الماضي، حتى نتمكن من زيادة مشاركتنا".
يذكر أن عون قال بعيد انتخابه إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه به ولي العهد محمّد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
وتولى عون وسلام منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية لمرحلة جديدة
في بلد غارق في أزمة مالية منذ عام 2019 ويواجه الآن فاتورة إعادة إعمار بمليارات الدولارات.