https://sarabic.ae/20250123/لأول-مرة-منذ-15-عامًا-وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-بيروت-في-زيارة-رسمية-صور-وفيديو--1097080308.html

لأول مرة منذ 15 عامًا... وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت في زيارة رسمية... صور وفيديو

لأول مرة منذ 15 عامًا... وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت في زيارة رسمية... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي رفيع إلى لبنان... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T15:22+0000

2025-01-23T15:22+0000

2025-01-23T15:22+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

السعودية

أخبار السعودية اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097079977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b47c3a95089c070f7f1ef7dfae8391ce.jpg

تأتي زيارة ابن فرحان لتهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون، كما يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية وسط بيروت، ورئيس البرلمان نبيه بري، في مقره غرب بيروت.وقال ابن فرحان في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الثلاثاء الماضي، أن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين "شيئا إيجابيا للغاية"، وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل المنظور". يذكر أن عون قال بعيد انتخابه إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه به ولي العهد محمّد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وتولى عون وسلام منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية لمرحلة جديدة في بلد غارق في أزمة مالية منذ عام 2019 ويواجه الآن فاتورة إعادة إعمار بمليارات الدولارات.استثمار ضخم في لبنان... ملياردير عربي يضع شرطا واحدا قبل التنفيذوزير الخارجية السعودي: أكدنا أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين

https://sarabic.ae/20250122/فيديو-أثار-تفاعلا-واسعا-ماذا-قال-وزير-الخارجية-السعودي-عن-سوريا؟-1097048757.html

لبنان

أخبار لبنان

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم