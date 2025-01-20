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https://sarabic.ae/20250120/ميقاتي-التوقعات-تشير-إلى-أن-تشكيل-الحكومة-اللبنانية-الجديدة-سيجري-خلال-نهاية-الأسبوع-الجاري-1096987486.html
ميقاتي: التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري خلال نهاية الأسبوع الجاري
ميقاتي: التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري خلال نهاية الأسبوع الجاري
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري خلال نهاية الأسبوع الجاري". 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T22:24+0000
2025-01-20T22:24+0000
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وقال ميقاتي في تصريحات تليفزيوينة، إنه لا "يتوقع أنّه سيكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري"، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا السير بلبنان الجديد علينا أن نتصارح ونتصالح مع بعضنا البعض. مررنا بتطورات مهمة على الساحة اللبنانية منذ مطلع العام وأريد أن أتكلّم بصراحة وأخبر الناس برؤيتي".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأسبوع الماضي، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
https://sarabic.ae/20250114/رئيس-الوزراء-اللبناني-المكلف-التصدي-لنتائج-العدوان-الإسرائيلي-الأخير-من-أهم-التحديات-التي-تواجهنا-1096779396.html
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ميقاتي: التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري خلال نهاية الأسبوع الجاري

22:24 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammarنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري خلال نهاية الأسبوع الجاري".
وقال ميقاتي في تصريحات تليفزيوينة، إنه لا "يتوقع أنّه سيكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري"، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا السير بلبنان الجديد علينا أن نتصارح ونتصالح مع بعضنا البعض. مررنا بتطورات مهمة على الساحة اللبنانية منذ مطلع العام وأريد أن أتكلّم بصراحة وأخبر الناس برؤيتي".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأسبوع الماضي، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
رئيس الوزراء اللبناني المكلف: التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا
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وقالت الرئاسة اللبنانية إن "نواف سلام حصل على تأييد 84 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لميقاتي، ولم يسم 35 نائباً أي شخص لرئاسة الحكومة، من أصل 128 نائباً يضمهم البرلمان".
ولم تسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، التي تضم نواب "حزب الله"، أي شخص لرئاسة الحكومة، كما لم تسم كتلة "التنمية والتحرير" التي تضم نواب "حركة أمل"، أحداً لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.
وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية"، مضيفا أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
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