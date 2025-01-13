https://sarabic.ae/20250113/إعلام-نواف-سلام-ينال-الأصوات-الكافية-من-البرلمان-ليصبح-رئيسا-لوزراء-لبنان-1096752650.html
نواف سلام ينال الأصوات الكافية من البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء لبنان
نواف سلام ينال الأصوات الكافية من البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء لبنان
سبوتنيك عربي
نال نواف سلام الأصوات الكافية من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء في لبنان. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T14:36+0000
2025-01-13T14:36+0000
2025-01-13T14:48+0000
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وأفادت قناة "الجديد"، إن تسمية رئيس الحكومة حُسمت بعدما حصل القاضي نواف سلام على 68 صوتا، مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقت نجيب ميقاتي حتى الآن.وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية".وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية". وأضاف أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري منذ صباح اليوم، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.
https://sarabic.ae/20250113/نائبة-لبنانية-لـسبوتنيك-سأسمي-القاضي-نواف-سلام-وتولي-ميقاتي-رئاسة-الحكومة-انتكاسة-للعهد-1096742394.html
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لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
نواف سلام ينال الأصوات الكافية من البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء لبنان
14:36 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 14:48 GMT 13.01.2025)
نال نواف سلام الأصوات الكافية من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء في لبنان.
وأفادت قناة
"الجديد"، إن تسمية رئيس الحكومة حُسمت بعدما حصل القاضي نواف سلام على 68 صوتا، مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقت نجيب ميقاتي حتى الآن.
وكان النائب في البرلمان اللبناني، شربل مسعد، أكد أنّ "الثورة التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت داعمة للتغيير، حيث أسهمت في وصول العماد جوزاف عون
إلى رئاسة الجمهورية".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " الرئيس عون يعتبر خارج الاصطفافات السياسية". وأضاف أنّ "خطاب قسم رئيس الجمهورية حمل في طياته بارقة أمل لكل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّ "تطبيق هذا الخطاب يتطلب أن تكون الحكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة".
كما تحدث مسعد عن دعم لبنان للمواقف الوطنية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنّ "مواقف القاضي نواف سلام تجاه العدو الإسرائيلي كانت مشرفة، مما دفعه لاختيار تسميته لهذا المنصب".
يذكر أنّ الرئيس اللبناني المنتخب يجري منذ صباح اليوم، استشارات مع الكتل النيابية
تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
ويشهد القصر الجمهوري في بعبدا جولة من الاستشارات
النيابية المزلمة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، بهدف تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، حيث يجتمع عون مع عدد من النواب.