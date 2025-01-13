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نائب لبناني: تكتل "الاعتدال" سيسمي ميقاتي وحريصون على عودة لبنان إلى محيطه العربي
نائب لبناني: تكتل "الاعتدال" سيسمي ميقاتي وحريصون على عودة لبنان إلى محيطه العربي
سبوتنيك عربي
أعلن النائب في البرلمان اللبناني أحمد الخير، أن "تكتل الاعتدال النيابي، يتوجه إلى تسمية نجيب ميقاتي، رئيسًا للحكومة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الموقف الرسمي... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الخير عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا يمكن لأحد أن ينكر كيفية إدارة ميقاتي للأزمات المتتالية التي مرت بها البلاد، فقد أظهر حكمة كبيرة في التعامل مع التحديات، ونحن في تكتل الاعتدال نعتبره رجل دولة يمتلك كل المواصفات الوطنية والقيادية، التي نحتاجها لتشكيل حكومة العهد الأولى".وأكد الخير أن "كتلة الاعتدال حريصة على الحفاظ على هذه الثقة العربية والدولية في هذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان"، موضحًا أن "المشاورات مستمرة وأن كافة الإجراءات تتم بشكل منظم قبل التوجه إلى الاستشارات النيابية".
https://sarabic.ae/20250113/نائبة-لبنانية-لـسبوتنيك-سأسمي-القاضي-نواف-سلام-وتولي-ميقاتي-رئاسة-الحكومة-انتكاسة-للعهد-1096742394.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري

نائب لبناني: تكتل "الاعتدال" سيسمي ميقاتي وحريصون على عودة لبنان إلى محيطه العربي

09:21 GMT 13.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن النائب في البرلمان اللبناني أحمد الخير، أن "تكتل الاعتدال النيابي، يتوجه إلى تسمية نجيب ميقاتي، رئيسًا للحكومة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الموقف الرسمي سيُعلن الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك قبل التوجه إلى الاستشارات النيابية الملزمة"، وأكد أن "هذا الموقف يعكس الاتجاه العام داخل التكتل، حيث يتم التشاور مع كافة الكتل السياسية بهذا الشأن".
وقال الخير عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا يمكن لأحد أن ينكر كيفية إدارة ميقاتي للأزمات المتتالية التي مرت بها البلاد، فقد أظهر حكمة كبيرة في التعامل مع التحديات، ونحن في تكتل الاعتدال نعتبره رجل دولة يمتلك كل المواصفات الوطنية والقيادية، التي نحتاجها لتشكيل حكومة العهد الأولى".

وأضاف النائب اللبناني أنه "بالرغم من التشاور المستمر بين جميع الكتل، إلا أن هذا الاستحقاق يحمل خصوصية سُنية، حيث أن هناك توافقاً مع العديد من النواب السُنة وبعض النواب المستقلين بشأن هذا الموضوع".

نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
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08:41 GMT

وأشار النائب اللبنانب في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "ما ينطبق على انتخاب رئيس الجمهورية ينطبق أيضاً على تسمية رئيس الحكومة، نظرًا لأهمية الحفاظ على الثقة العربية والدولية بلبنان، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه"، مضيفًا أن "هذا ليس انصياعًا بل هو خطوة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا"، مؤكدًا على "أهمية عودة لبنان إلى محيطه العربي".

وأكد الخير أن "كتلة الاعتدال حريصة على الحفاظ على هذه الثقة العربية والدولية في هذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان"، موضحًا أن "المشاورات مستمرة وأن كافة الإجراءات تتم بشكل منظم قبل التوجه إلى الاستشارات النيابية".
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