https://sarabic.ae/20250113/نائبة-لبنانية-لـسبوتنيك-سأسمي-القاضي-نواف-سلام-وتولي-ميقاتي-رئاسة-الحكومة-انتكاسة-للعهد-1096742394.html
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": سأسمي القاضي نواف سلام وتولي ميقاتي رئاسة الحكومة "انتكاسة للعهد"
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": سأسمي القاضي نواف سلام وتولي ميقاتي رئاسة الحكومة "انتكاسة للعهد"
سبوتنيك عربي
أعلنت النائبة المستقلة في البرلمان اللبناني نجاة عون، أنها "ستصوت لصالح القاضي نواف سلام في المراحل القادمة"، مشيرة إلى أنّ "هذا القرار يأتي نتيجة لإصرارها على... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T08:41+0000
2025-01-13T08:41+0000
2025-01-13T08:41+0000
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وأضافت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "ما نريده هو شخص مثل القاضي نواف سلام الذي تبوأ أعلى المناصب القضائية في العالم، وعلينا تقدير الأشخاص الذين يعملون في لبنان أو باسم لبنان في الساحة الدولية، خاصة في هذا الوقت الذي فقدنا فيه ثقة المجتمع الدولي بالأشخاص الذين حكموا لبنان لمدة ثلاثين عامًا".وفي سياق آخر، شددت ضيفة "سبوتنيك" على أنّ "لبنان في هذه المرحلة بحاجة إلى عدالة داخلية وتنظيم الأمور بعيدًا عن المعارك الخارجية"، مؤكّدة أن "تسمية ميقاتي مجدّدًا ستكون بمثابة انتكاسة مبكرة للعهد".الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنانالإدارة السورية الجديدة تعلن عن اتفاق مع لبنان حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": سأسمي القاضي نواف سلام وتولي ميقاتي رئاسة الحكومة "انتكاسة للعهد"
حصري
أعلنت النائبة المستقلة في البرلمان اللبناني نجاة عون، أنها "ستصوت لصالح القاضي نواف سلام في المراحل القادمة"، مشيرة إلى أنّ "هذا القرار يأتي نتيجة لإصرارها على ضرورة أن يتولى القيادة في لبنان شخص ذو قدرة على إدارة الأمور بشكل صحيح، وقالت: "لقد مضت أعوام ونحن نطالب بأشخاص لديهم الكفاءة والقدرة على تولي المسؤولية".
وأضافت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "ما نريده هو شخص مثل القاضي نواف سلام الذي تبوأ أعلى المناصب القضائية في العالم، وعلينا تقدير الأشخاص الذين يعملون في لبنان أو باسم لبنان في الساحة الدولية، خاصة في هذا الوقت الذي فقدنا فيه ثقة المجتمع الدولي بالأشخاص الذين حكموا لبنان لمدة ثلاثين عامًا".
وأكدت النائبة في البرلمان اللبناني أنّ "القاضي سلام حظي بثقة الدول الكبرى ليكون على رأس المحكمة العدلية الدولية"، معتبرة أنّ "ذلك خطوة مهمة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان". وقالت: "بوجوده إلى جانب رئيس الجمهورية، نكون قد استعدنا ثقة العالم فينا، ما يساعدنا على إعادة بناء علاقاتنا الدولية".
وعن تجربة الحكومة الحالية، أشارت عون إلى أن "لبنان جرّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرتين، ولم يلتزم بأي معادلة دولية، مما أدى إلى تدهور الثقة في لبنان"، وتابعت: "نواف سلام خاض معركة هامة من خلال تجريم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجرائم التي ارتكبها في غزة، وبالتالي لا يجب أن نناقض أنفسنا".
وفي سياق آخر، شددت ضيفة "سبوتنيك" على أنّ "لبنان في هذه المرحلة بحاجة إلى عدالة داخلية وتنظيم الأمور بعيدًا عن المعارك الخارجية"، مؤكّدة أن "تسمية ميقاتي مجدّدًا ستكون بمثابة انتكاسة مبكرة للعهد".