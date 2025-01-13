نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": سأسمي القاضي نواف سلام وتولي ميقاتي رئاسة الحكومة "انتكاسة للعهد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250113/نائبة-لبنانية-لـسبوتنيك-سأسمي-القاضي-نواف-سلام-وتولي-ميقاتي-رئاسة-الحكومة-انتكاسة-للعهد-1096742394.html
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": سأسمي القاضي نواف سلام وتولي ميقاتي رئاسة الحكومة "انتكاسة للعهد"
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": سأسمي القاضي نواف سلام وتولي ميقاتي رئاسة الحكومة "انتكاسة للعهد"
سبوتنيك عربي
أعلنت النائبة المستقلة في البرلمان اللبناني نجاة عون، أنها "ستصوت لصالح القاضي نواف سلام في المراحل القادمة"، مشيرة إلى أنّ "هذا القرار يأتي نتيجة لإصرارها على... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T08:41+0000
2025-01-13T08:41+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095779215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b1c64b2b15bc39318af1d15a7b4cfe9.jpg
وأضافت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "ما نريده هو شخص مثل القاضي نواف سلام الذي تبوأ أعلى المناصب القضائية في العالم، وعلينا تقدير الأشخاص الذين يعملون في لبنان أو باسم لبنان في الساحة الدولية، خاصة في هذا الوقت الذي فقدنا فيه ثقة المجتمع الدولي بالأشخاص الذين حكموا لبنان لمدة ثلاثين عامًا".وفي سياق آخر، شددت ضيفة "سبوتنيك" على أنّ "لبنان في هذه المرحلة بحاجة إلى عدالة داخلية وتنظيم الأمور بعيدًا عن المعارك الخارجية"، مؤكّدة أن "تسمية ميقاتي مجدّدًا ستكون بمثابة انتكاسة مبكرة للعهد".الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنانالإدارة السورية الجديدة تعلن عن اتفاق مع لبنان حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة
https://sarabic.ae/20250113/قصف-إسرائيلي-يستهدف-عدة-مناطق-بجنوب-وشرق-لبنان-فيديو-1096735862.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095779215_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_817eb0bfac7c452ad83745892caf67f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": سأسمي القاضي نواف سلام وتولي ميقاتي رئاسة الحكومة "انتكاسة للعهد"

08:41 GMT 13.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammarنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
حصري
أعلنت النائبة المستقلة في البرلمان اللبناني نجاة عون، أنها "ستصوت لصالح القاضي نواف سلام في المراحل القادمة"، مشيرة إلى أنّ "هذا القرار يأتي نتيجة لإصرارها على ضرورة أن يتولى القيادة في لبنان شخص ذو قدرة على إدارة الأمور بشكل صحيح، وقالت: "لقد مضت أعوام ونحن نطالب بأشخاص لديهم الكفاءة والقدرة على تولي المسؤولية".
وأضافت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "ما نريده هو شخص مثل القاضي نواف سلام الذي تبوأ أعلى المناصب القضائية في العالم، وعلينا تقدير الأشخاص الذين يعملون في لبنان أو باسم لبنان في الساحة الدولية، خاصة في هذا الوقت الذي فقدنا فيه ثقة المجتمع الدولي بالأشخاص الذين حكموا لبنان لمدة ثلاثين عامًا".

وأكدت النائبة في البرلمان اللبناني أنّ "القاضي سلام حظي بثقة الدول الكبرى ليكون على رأس المحكمة العدلية الدولية"، معتبرة أنّ "ذلك خطوة مهمة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان". وقالت: "بوجوده إلى جانب رئيس الجمهورية، نكون قد استعدنا ثقة العالم فينا، ما يساعدنا على إعادة بناء علاقاتنا الدولية".

تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
قصف إسرائيلي يستهدف مناطق عدة جنوب وشرقي لبنان... فيديو
00:28 GMT

وعن تجربة الحكومة الحالية، أشارت عون إلى أن "لبنان جرّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرتين، ولم يلتزم بأي معادلة دولية، مما أدى إلى تدهور الثقة في لبنان"، وتابعت: "نواف سلام خاض معركة هامة من خلال تجريم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجرائم التي ارتكبها في غزة، وبالتالي لا يجب أن نناقض أنفسنا".

وفي سياق آخر، شددت ضيفة "سبوتنيك" على أنّ "لبنان في هذه المرحلة بحاجة إلى عدالة داخلية وتنظيم الأمور بعيدًا عن المعارك الخارجية"، مؤكّدة أن "تسمية ميقاتي مجدّدًا ستكون بمثابة انتكاسة مبكرة للعهد".
الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان
الإدارة السورية الجديدة تعلن عن اتفاق مع لبنان حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала