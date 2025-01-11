https://sarabic.ae/20250111/الرئيس-الإماراتي-يعلن-إعادة-فتح-سفارة-بلاده-في-لبنان-1096692760.html
الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان
الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T16:49+0000
2025-01-11T16:49+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرئيس الإماراتي، اتفق مع نظيره اللبناني، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.وأكد الرئيس الإماراتي، خلال الاتصال، أن "أبوظبي تدعم لبنان بكل ما يضمن أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية".ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني أهمية الدور الإماراتي الداعم للبنان على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات والتعاون في القضايا محل الاهتمام المشترك.وانتخب مجلس النواب اللبناني جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد حصوله خلال دورة التصويت الثانية على 99 صوتا من أصل 128، أول أمس الخميس.
https://sarabic.ae/20250110/ما-تأثير-نجاح-انتخاب-عون-على-الأزمات-الاقتصادية-في-لبنان؟-1096666052.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرئيس الإماراتي، اتفق مع نظيره اللبناني
، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.
وأكد الرئيس الإماراتي، خلال الاتصال، أن "أبوظبي تدعم لبنان
بكل ما يضمن أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية".
ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني أهمية الدور الإماراتي الداعم للبنان على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات والتعاون في القضايا محل الاهتمام المشترك.
وانتخب مجلس النواب اللبناني جوزيف عون، رئيسا للجمهورية
اللبنانية، بعد حصوله خلال دورة التصويت الثانية على 99 صوتا من أصل 128، أول أمس الخميس.