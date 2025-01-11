الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان

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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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ع الموجة مع ايلي
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هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
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مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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59 د
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الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان
الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرئيس الإماراتي، اتفق مع نظيره اللبناني، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.وأكد الرئيس الإماراتي، خلال الاتصال، أن "أبوظبي تدعم لبنان بكل ما يضمن أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية".ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني أهمية الدور الإماراتي الداعم للبنان على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات والتعاون في القضايا محل الاهتمام المشترك.وانتخب مجلس النواب اللبناني جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد حصوله خلال دورة التصويت الثانية على 99 صوتا من أصل 128، أول أمس الخميس.
https://sarabic.ae/20250110/ما-تأثير-نجاح-انتخاب-عون-على-الأزمات-الاقتصادية-في-لبنان؟-1096666052.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

الرئيس الإماراتي يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان

16:49 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Artyom Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماع الثنائي، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماع الثنائي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Artyom Geodakyan/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون، هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الرئيس الإماراتي، اتفق مع نظيره اللبناني، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.
وأكد الرئيس الإماراتي، خلال الاتصال، أن "أبوظبي تدعم لبنان بكل ما يضمن أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية".
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
ما تأثير نجاح انتخاب عون على الأزمات الاقتصادية في لبنان؟
أمس, 17:28 GMT
ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني أهمية الدور الإماراتي الداعم للبنان على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات والتعاون في القضايا محل الاهتمام المشترك.
وانتخب مجلس النواب اللبناني جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد حصوله خلال دورة التصويت الثانية على 99 صوتا من أصل 128، أول أمس الخميس.
© Sputnikجوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان
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