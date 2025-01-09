https://sarabic.ae/20250109/أول-رئيس-عربي-يتحدث-مع-رئيس-لبنان-الجديد-1096639024.html
أول رئيس عربي يتحدث مع رئيس لبنان الجديد
أول رئيس عربي يتحدث مع رئيس لبنان الجديد
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من أول رئيس عربي يهنئه بانتخابه رئيسا للبلاد. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T19:20+0000
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وذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصل بجوزيف عون، و"وجه له التهنئة الحارة على انتخابه". وأكد السيسي: "على إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربا عن تطلعه للقائه قريبا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين."، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما شدد الرئيس المصري، خلال الاتصال الهاتفي، على أن "مصر ستظل دائما داعمة للبنان الشقيق وسيادته، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة وكافة سبل الدعم الممكنة للبنان بما يضمن استقراره، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات، وبحيث يبدأ لبنان مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار".ونقل بيان الرئاسة المصرية عن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أنه "يثمّن الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، وأكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، وشدد على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين اللبناني والمصري، وتحقق تطلعاتهما المشتركة". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان. حيث وأدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.وكان مجلس النواب فشل بانتخاب عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في جلسة التصويت الأولى، اليوم، بعدما حصل على 71 صوتا من أصل 128، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و37 ورقة بيضاء.يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
https://sarabic.ae/20250109/ماذا-قالت-أمريكا-والسعودية-وإيران؟-أبرز-ردود-الفعل-عربيا-ودوليا-على-انتخاب-رئيس-للبنان-1096634289.html
https://sarabic.ae/20250109/جوزيف-عون-من-قيادة-الجيش-إلى-رئيس-لبنان-1096630226.html
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لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أول رئيس عربي يتحدث مع رئيس لبنان الجديد
تلقى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من أول رئيس عربي يهنئه بانتخابه رئيسا للبلاد.
وذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصل بجوزيف عون، و"وجه له التهنئة الحارة على انتخابه".
وأكد السيسي: "على إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربا عن تطلعه للقائه قريبا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين."، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
كما شدد الرئيس المصري، خلال الاتصال الهاتفي، على أن "مصر ستظل دائما داعمة للبنان الشقيق وسيادته، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة وكافة سبل الدعم الممكنة للبنان بما يضمن استقراره، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات، وبحيث يبدأ لبنان مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار".
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أنه "يثمّن الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، وأكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، وشدد على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين اللبناني والمصري، وتحقق تطلعاتهما المشتركة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون
يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان. حيث وأدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.
وكان مجلس النواب فشل بانتخاب عون
رئيسا للجمهورية اللبنانية في جلسة التصويت الأولى، اليوم، بعدما حصل على 71 صوتا من أصل 128، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و37 ورقة بيضاء.
يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.
وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.