https://sarabic.ae/20250109/ماذا-قالت-أمريكا-والسعودية-وإيران؟-أبرز-ردود-الفعل-عربيا-ودوليا-على-انتخاب-رئيس-للبنان-1096634289.html

ماذا قالت أمريكا والسعودية وإيران؟... أبرز ردود الفعل عربيا ودوليا على انتخاب رئيس للبنان

ماذا قالت أمريكا والسعودية وإيران؟... أبرز ردود الفعل عربيا ودوليا على انتخاب رئيس للبنان

سبوتنيك عربي

توافدت العديد من الدول العربية والأجنبية للتعليق على انتخاب، جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، اليوم الخميس. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T16:06+0000

2025-01-09T16:06+0000

2025-01-09T16:11+0000

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السعوديةبعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس اللبناني، جوزيف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية.وأعرب الملك سلمان عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما نقلت الوكالة السعودية، عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن "تعبيره عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس اللبناني، جوزيف عون، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".أمريكاقال المبعوث الأمريكي، إلى لبنان آموس هوكستين: "انتخاب الرئيس يوم عظيم للبنان، وخطوة نحو السلام والأمن والاستقرار".وفي سياق متصل، هنأت السفارة الأمريكية في لبنان، الرئيس الجديد للبلاد، جوزيف عون، على انتخابه، اليوم الخميس، بعد جمود سياسي دام عامين، وتعهدت بدعمه في مهمته. وكتبت السفارة عبر منصة "إكس": "نحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع الرئيس عون، وهو يبدأ جهوده لتوحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات وتأمين مستقبل مزدهر للبنان".إسرائيلرحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بانتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان، معربا عن أمله أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار.وكتب ساعر عبر منصة "إكس": "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة".من ناحيته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "أهنئ لبنان على انتخاب رئيس جديد ديد بعد أزمة سياسية متواصلة، على أمل أن يساهم انتخابه في الاستقرار ولمستقبل أفضل للبنان ومواطنيه ولحسن الجوار".إيرانرحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بانتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان، وأكدت على "المصالح المشتركة" بين البلدين.وكتبت سفارة إيران في لبنان عبر منصة "إكس": "نهنىء لبنان الشقيق بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية ونتطلع.. إلى التعاون في مختلف المجالات في شكل يخدم المصالح المشتركة لبلدينا".قطركتب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر منصة "إكس": "أبارك لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون انتخابه رئيساً جديداً للجمهورية، وللشعب اللبناني الشقيق، راجين أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار. قطر ستظل دائماً داعمة للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق".العراقهنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبنان على استكمال الاستحقاق الدستوري الوطني، وانتخابِ البرلمان جوزيف عون رئيسا للجمهورية.واعتبر السوداني أن "هذه خطوة أخرى على طريق ترسيخ الاستقرار، وترصين دولة المؤسسات، تمكَن نواب الشعب اللبناني الشقيق من تأديتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية".وأضاف: "نحن في العراق، طالما وقفنا مع لبنان في كل المصاعب والمحن، ومازلنا مصمّمين على دعم صمود اللبنانيين إزاء أي عدوان أو تهديد .يزعزع أمن هذا البلد الشقيقفرنسااعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتخاب جوزيف عون يفتح الطريق أمام الإصلاحات واستعادة لبنان لسيادته وازدهاره.وقال ماكرون "تهانينا للرئيس جوزيف عون على هذه الانتخابات الحاسمة. فهو يفتح الطريق أمام الإصلاحات واستعادة سيادة لبنان وازدهاره. أيها اللبنانيون، فرنسا إلى جانبكم".الأردنكتب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عبر منصة "إكس": "مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزاف عون رئيسا للبنان. أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه".فلسطينهنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرئيس اللبناني المنتخب، جوزيف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرلمان اللبناني، وأدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه السامية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأعرب في برقية التهنئة للرئيس اللبناني، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامة الرئيس بقيادة لبنان نحو التقدم والازدهار، وتطلع دولة فلسطين لتعزيز علاقات الاخوة والشراكة مع لبنان دولة وحكومة وشعبا".وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان.وأدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.

https://sarabic.ae/20250109/جوزيف-عون-من-قيادة-الجيش-إلى-رئيس-لبنان-1096630226.html

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