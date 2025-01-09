https://sarabic.ae/20250109/نائبة-لبنانية-لـسبوتنيك-العماد-جوزيف-عون-هو-الأنسب-لتولي-رئاسة-البلاد-1096615804.html
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": العماد جوزيف عون هو الأنسب لتولي رئاسة البلاد
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": العماد جوزيف عون هو الأنسب لتولي رئاسة البلاد
سبوتنيك عربي
أكدت النائبة في البرلمان اللبناني، نجاة صليبا، أنّ "نواب التغيير قد التقوا مؤخرًا وقيموا المرحلة الحالية، وخلصوا إلى أنّ" قائد الجيش العماد جوزيف عون هو الأنسب... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأشارت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "لبنان يواجه ثلاث قضايا رئيسية: "العدو الإسرائيلي الذي يحتل أراضي لبنانية، الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، والأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد".كما أكدت صليبا أنّ "نجاح تنفيذ هذا الاتفاق سيسهم في النهوض بالاقتصاد اللبناني ويعيد لبنان إلى الساحة الدولية بعد فترة من العزلة".من ناحية أخرى، أعلن النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، عن "رفضه القاطع" للاتفاقات السياسية الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية".وشدد سعد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أنّ "هذه التوافقات تمت تحت تأثير "السحر الأمريكي"، واصفاً إياها بأنها كانت "عصية" على التوافق في الماضي".وقال سعد: "أنا لن أسير مع المخالفين للدستور، وفي انتخاب قائد الجيش هناك مخالفة صريحة للدستور، وأنا لن أسير في هذا الاتجاه". وأضاف أنّ "هذا التوافق على اختيار قائد الجيش يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد"، محذرًا من أنّ "ذلك قد يؤدي إلى المزيد من التوترات السياسية".يذكر أنّ طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.يأتي ذلك في وقت يتوافد فيه نواب البرلمان اللبناني إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم 9 من يناير/ كانون الثاني موعد الجلسة الانتخابية بعد مرور أكثر من 800 يوم على الفراغ الرئاسي.
https://sarabic.ae/20250109/نائب-في-البرلمان-اللبناني-جوزيف-عون-مرشح-القوات-اللبنانية--ولا-يمكن-حسم-النتيجة-الآن----1096614224.html
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حصري, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
حصري, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
نائبة لبنانية لـ"سبوتنيك": العماد جوزيف عون هو الأنسب لتولي رئاسة البلاد
حصري
أكدت النائبة في البرلمان اللبناني، نجاة صليبا، أنّ "نواب التغيير قد التقوا مؤخرًا وقيموا المرحلة الحالية، وخلصوا إلى أنّ" قائد الجيش العماد جوزيف عون هو الأنسب لتولي مسؤولية حكم البلاد في ظل الظروف الراهنة".
وأشارت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "لبنان يواجه ثلاث قضايا رئيسية: "العدو الإسرائيلي الذي يحتل أراضي لبنانية، الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، والأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد".
وتابعت أنّ "تطبيق القرار 1701 يعد خطوة مهمة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في لبنان،" مشددةً على أنّ "الجنرال عون هو الشخص الذي بدأ في تطبيق ورعاية هذا الاتفاق، مما يعزز قدرة لبنان على استعادة الثقة الدولية".
كما أكدت صليبا أنّ "نجاح تنفيذ هذا الاتفاق سيسهم في النهوض بالاقتصاد اللبناني ويعيد لبنان إلى الساحة الدولية بعد فترة من العزلة".
من ناحية أخرى، أعلن النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد، عن "رفضه القاطع" للاتفاقات السياسية الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية".
وشدد سعد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أنّ "هذه التوافقات تمت
تحت تأثير "السحر الأمريكي"، واصفاً إياها بأنها كانت "عصية" على التوافق في الماضي".
وقال سعد: "أنا لن أسير مع المخالفين للدستور، وفي انتخاب قائد الجيش هناك مخالفة صريحة
للدستور، وأنا لن أسير في هذا الاتجاه". وأضاف أنّ "هذا التوافق على اختيار قائد الجيش يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد"، محذرًا من أنّ "ذلك قد يؤدي إلى المزيد من التوترات السياسية".
يذكر أنّ طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
يأتي ذلك في وقت يتوافد فيه نواب البرلمان اللبناني إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم 9 من يناير/ كانون الثاني موعد الجلسة الانتخابية بعد مرور أكثر من 800 يوم على الفراغ الرئاسي.