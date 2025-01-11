https://sarabic.ae/20250111/في-أول-زيارة-خارجية-الرئيس-اللبناني-يتوجه-إلى-دولة-عربية-كانت-ترغب-في-توليه-المنصب-1096681163.html

في أول زيارة خارجية... الرئيس اللبناني يتوجه إلى دولة عربية كانت ترغب في توليه المنصب

في أول زيارة خارجية... الرئيس اللبناني يتوجه إلى دولة عربية كانت ترغب في توليه المنصب

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T11:07+0000

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وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "الأمير محمد بن سلمان أعرب للرئيس اللبناني عن تهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز وتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية"، مشيرة إلى أنه وجه دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة.وأكد عون أن "المملكة العربية السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية لدعوة ولي العهد وإيمانا بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتأكيدا لعمق لبنان العربي كاساس لعلاقات لبنان مع محيطه".وانتخب مجلس النواب اللبناني، الخميس الماضي، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان. حيث أدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.وقبلها صرّح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، بأن المملكة العربية السعودية تفضل انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان عقب الحرب الإسرائيلية.وفي مقابلة مع قناة "MTV" اللبنانية، أوضح مولوي أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان من المتوقع أن يزور لبنان، لكنه أرجأ الزيارة فيما يُنتظر وصول وفد سعودي قريبًا.وأعرب مولوي عن تفاؤله بانتخاب رئيس جديد، لكنه أشار إلى أن جلسة 9 يناير/ كانون الثاني الجاري قد لا تسفر عن نتيجة حاسمة بسبب غياب التوافق الداخلي.وأكد مولوي أهمية اختيار رئيس يواكب التحديات الحالية، مشيدا في الوقت ذاته بالعماد جوزيف عون، الذي نجح في الحفاظ على المؤسسة العسكرية والالتزام بالشرعية. حسب تعبيره.وكان العماد جوزيف عون زار الرياض، الأسبوع الماضي، والتقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث ناقشا التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني في تطبيق القرار عدد 1701 وانتشار القوات اللبنانية في الجنوب.

https://sarabic.ae/20250109/الخارجية-الروسية-موسكو-ترحب-بحل-الأزمة-الرئاسية-في-لبنان-1096636683.html

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