https://sarabic.ae/20250109/انتخاب-جوزيف-عون-رئيسا-للبنان-1096625294.html
جوزيف عون يؤدي اليمين الدستوري رئيسا للبنان
جوزيف عون يؤدي اليمين الدستوري رئيسا للبنان
سبوتنيك عربي
انتخب مجلس النواب اللبناني، قائئد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T12:41+0000
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وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أته الرئيس الجديد للبنان.هذا وأدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.وكان مجلس النواب فشل بانتخاب عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في جلسة التصويت الأولى، بعدما حصل على 71 صوتا من أصل 128، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و 37 ورقة بيضاء.يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
https://sarabic.ae/20250109/النائب-اللبناني-أسامة-سعد-لن-أسير-في-خرق-الدستور-والتوافق-على-جوزيف-عون-تم-بـالسحر-الأمريكي-1096615043.html
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لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جوزيف عون يؤدي اليمين الدستوري رئيسا للبنان
12:41 GMT 09.01.2025 (تم التحديث: 12:57 GMT 09.01.2025)
انتخب مجلس النواب اللبناني، قائئد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون
يحصل على 99 صوتا من من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أته الرئيس الجديد للبنان.
هذا وأدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.
وكان مجلس النواب فشل بانتخاب عون
رئيسا للجمهورية اللبنانية في جلسة التصويت الأولى، بعدما حصل على 71 صوتا من أصل 128، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و 37 ورقة بيضاء.
يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.
وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.